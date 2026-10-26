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Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж

Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж - 26.10.2026, ПРАЙМ

Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" опровергли информацию о срыве распродаж

Добавлен комментарий Ozon (два последних абзаца), расширены заголовок и первый абзац | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

2026-10-26T18:15+0300

бизнес

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Добавлен комментарий Ozon (два последних абзаца), расширены заголовок и первый абзац МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Крупные российские маркетплейсы - Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" - опровергли информацию о срыве сезона ноябрьских распродаж из-за летних атак БПЛА - распродажи уже начались и предпосылок для сокращения ассортимента нет, заявили в пресс-службах маркетплейсов. Ноябрь традиционно открывает сезон распродаж конца года, начиная со Всемирного дня шопинга 11 ноября ("11.11"). Затем следуют "Черная пятница" и "Киберпонедельник" в конце месяца, плавно перетекающие уже в новогодние распродажи. Ранее в понедельник Forbes написал, что российские продавцы отказываются от традиционных ноябрьских распродаж из-за проблем с товарами после летних атак БПЛА на склады маркетплейсов. "В Wildberries сезон масштабных распродаж уже стартовал, он традиционно сопровождается повышенным интересом покупателей и ростом активности продавцов... Никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении компании. Там ожидают, что предстоящий сезон распродаж продолжит положительную динамику предыдущих лет. Традиционно в периоды крупных акций растут покупательская активность, количество участвующих продавцов и ассортимент товаров со скидками, добавили в маркетплейсе. В "Яндекс Маркете" также сообщили о подготовке к сезону распродаж. "Яндекс Маркет" видит интерес к распродажам как со стороны продавцов, так и покупателей и готов к повышенному спросу во время традиционных распродаж конца года: 11.11, Черная пятница и Новогодняя", - заверили в маркетплейсе. В свою очередь в Ozon РИА Новости заявили, что большие ноябрьские распродажи в этом году сохранятся и будут растянутыми по времени. "Интерес продавцов и покупателей к ним очевиден", - добавили в компании. Там отметили, что на сегодняшний день в ноябрьские акции вступили более 600 тысяч продавцов - на 16% больше, чем год назад. "Мы ожидаем, что в ближайшие две недели число участвующих продавцов традиционно вырастет", - заключили в Ozon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ozon, wildberries, яндекс маркет