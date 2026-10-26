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Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей
Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей - 26.10.2026, ПРАЙМ
Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей
Объем задолженности по ипотеке в России впервые превысил 25,1 триллиона рублей, следует из материалов Банка России, которые изучило РИА Новости. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:16+0300
2026-10-26T20:16+0300
2026-10-26T20:39+0300
финансы
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Объем задолженности по ипотеке в России впервые превысил 25,1 триллиона рублей, следует из материалов Банка России, которые изучило РИА Новости. Согласно данным регулятора, задолженность населения по ипотеке в октябре увеличилась на 1,4% и превысила 25,1 триллиона рублей. В начале года данный показатель составлял чуть более 24 триллионов рублей. В сентябре прошлого года данный показатель был на уровне 22,7 триллиона рублей, что на 10,8% ниже показателя такого же периода этого года.
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финансы, банки, недвижимость
Финансы, Банки, Недвижимость
Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей
Центробанк: задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 триллиона рублей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Объем задолженности по ипотеке в России впервые превысил 25,1 триллиона рублей, следует из материалов Банка России, которые изучило РИА Новости.
Согласно данным регулятора, задолженность населения по ипотеке в октябре увеличилась на 1,4% и превысила 25,1 триллиона рублей. В начале года данный показатель составлял чуть более 24 триллионов рублей.
В сентябре прошлого года данный показатель был на уровне 22,7 триллиона рублей, что на 10,8% ниже показателя такого же периода этого года.