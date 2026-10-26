https://1prime.ru/20261026/zadolzhennost-874621411.html

Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей

Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей - 26.10.2026, ПРАЙМ

Задолженность по ипотеке в России впервые превысила 25,1 трлн рублей

Объем задолженности по ипотеке в России впервые превысил 25,1 триллиона рублей, следует из материалов Банка России, которые изучило РИА Новости. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:16+0300

2026-10-26T20:16+0300

2026-10-26T20:39+0300

финансы

банки

недвижимость

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874621411.jpg?1793036354

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Объем задолженности по ипотеке в России впервые превысил 25,1 триллиона рублей, следует из материалов Банка России, которые изучило РИА Новости. Согласно данным регулятора, задолженность населения по ипотеке в октябре увеличилась на 1,4% и превысила 25,1 триллиона рублей. В начале года данный показатель составлял чуть более 24 триллионов рублей. В сентябре прошлого года данный показатель был на уровне 22,7 триллиона рублей, что на 10,8% ниже показателя такого же периода этого года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, недвижимость