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Запас трески в Баренцевом море сокращается из-за климатических изменений

Запас трески в Баренцевом море сокращается из-за климатических изменений - 26.10.2026, ПРАЙМ

Запас трески в Баренцевом море сокращается из-за климатических изменений

Запас трески в Баренцевом море сокращается из-за климатических изменений, объем допустимого улова на 2026 год снижен до минимальных значений за последние 35... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T04:21+0300

2026-10-26T04:21+0300

2026-10-26T04:21+0300

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МУРМАНСК, 26 окт – ПРАЙМ. Запас трески в Баренцевом море сокращается из-за климатических изменений, объем допустимого улова на 2026 год снижен до минимальных значений за последние 35 лет, рассказал РИА Новости начальник центра водных биоресурсов Полярного филиала ВНИРО Алексей Стесько. "По оценке специалистов, запас трески в Баренцевом море сейчас находится в состоянии снижения после исторического максимума середины 2010-х годов", - рассказал Стесько. Ученый пояснил, что к началу 2026 года промысловый запас сократился до 1,1 миллиона тонн, нерестовый — до 338 тысяч тонн, что ниже безопасного биологического лимита, который составляет 460 тысяч тонн. "Общедопустимый улов трески на 2026 год установлен на уровне 285 тысяч тонн — минимальном с 1991 года. Основная причина — не чрезмерный промысел, а снижение урожайности поколений из-за климатических изменений", - отметил представитель Полярного филиала. Оценка запасов трески Баренцева моря производится совместной российско-норвежской рабочей группой по арктическому рыболовству, в состав которой входят наиболее опытные и осведомленные специалисты российского и норвежского рыбохозяйственных институтов. Оценка состояния запаса и рекомендации по рациональной эксплуатации выполняются с использованием современных и исторических данных о российском и иностранном промысле в регионе, а также по результатам специализированных экспедиций на научно-исследовательских судах. Определение общего допустимого улова (ОДУ) производится рамках Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). "Ученые прогнозируют, что при соблюдении действующих официальных научных рекомендаций падение запаса трески прекратится, и к концу 2020-х годов ОДУ может вырасти до 400 тысяч тонн. Уже на 2027 год рекомендованный ОДУ на 10 процентов выше уровня 2026 года", - пояснил ученый. Специалисты рекомендуют рыбакам строго соблюдать правила и не превышать рекомендованные уровни вылова и избегать позиций с высокими приловами молоди трески, чтобы снизить риск подрыва запаса и длительного моратория, как это произошло с канадской треской в 1992 году. Баренцевоморская атлантическая треска — это ключевой промысловый вид Северного рыбохозяйственного бассейна. Рыбу ценят за высокое качество мяса и богатый состав микроэлементов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40