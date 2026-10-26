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Рынок первички уходит от массового покупателя

Рынок первички уходит от массового покупателя - 26.10.2026, ПРАЙМ

Рынок первички уходит от массового покупателя

Жителям крупнейших городов становится все сложнее накопить на новостройку. Дешевого продукта на первичном рынке почти не осталось, а строить стало дороже. В... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T05:05+0300

2026-10-26T05:05+0300

2026-10-26T05:05+0300

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Жителям крупнейших городов становится все сложнее накопить на новостройку. Дешевого продукта на первичном рынке почти не осталось, а строить стало дороже. В Москве за три года количество бюджетных лотов сократилось кратно. Предложений по цене около 300 тысяч рублей за квадратный метр практически нет, а средняя цена "квадрата" в "старой" Москве к лету 2026 года ушла далеко за 800 тысяч рублей.Себестоимость растет из-за логистики, материалов, топлива и инфраструктурных обременений, которые девелоперы закладывают в цену. Параллельно дорогие кредиты и сужение льготных программ сделали ипотеку заградительной для массового покупателя. Застройщики в ответ сокращают запуски массовых проектов и уходят в премиум.В Москве это видно ярче всего: сюда стягивается миграционный спрос, здесь максимальная концентрация рабочих мест и наименьший запас дешевых лотов. Поэтому разрыв между ценами и доходами растет быстрее, чем в среднем по стране.Рынок первички все больше уезжает от массового покупателя. Доступные новостройки становятся дефицитом, а премия к вторичке сохраняется — первичка в среднем дороже готового жилья примерно на 18–20%. Возможности смещаются в сторону "молодой вторички", локаций с более низким порогом входа — Новая Москва, отдельные районы, города-спутники — и сделок с крупным первоначальным взносом, когда это экономически оправданно.Сроки накопления растут с каждым годом. Если брать за основу формулу "2,5 зарплаты за 1 кв. м", то на типовые 50 кв. м нужно порядка 125 средних месячных зарплат. При накоплении 30% дохода срок выходит около 35 лет, при 40% — около 26 лет. Но это "на бумаге". В реальности люди используют ипотеку, софинансирование семьи, продажу другого жилья или переезд в более доступные локации, и срок может меняться.В регионах ситуация не легче. Правда, за последний год доступность нового жилья выросла в Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Там ниже база цен, и в 2025–2026 гг. темпы роста цен на первичку в отдельных сегментах могли отставать от роста номинальных зарплат. Плюс на Юге очень активное строительство и высокая конкуренция застройщиков: большие объемы запусков сдерживают рост цен в массовом сегменте. Миграция и развитие сервисной и туристической экономики поддерживают спрос, но предложение растет быстро, поэтому ценовое давление мягче, чем в столичных агломерациях.На фоне других стран доступность жилья в России снизилась. В крупнейших агломерациях она ухудшилась быстрее, чем в среднем по стране, во многом из-за исчезновения бюджетного предложения и дорогой ипотеки. В международном контексте ключевые драйверы доступности — уровень ипотечных ставок, доля льготных программ, объем предложения в массовом сегменте и соотношение темпов роста цен и доходов. В РФ в 2025–2026 гг. комбинация "высокие ставки + сужение льгот + дефицит дешевых лотов" делает покупку новостройки в мегаполисах особенно чувствительной к доходу. В странах с развитым долгосрочным ипотечным рынком и стабильным предложением массового жилья метрики доступности, как правило, более устойчивы; в РФ волатильность программ и ставок сильнее транслируется в доступность.У российских застройщиков есть инструменты для повышения доступности квартир. Например, увеличить предложение в массовом сегменте: стимулировать запуски проектов с меньшим метражом и умеренной отделкой, упрощать подключение к инфраструктуре, снижать административные и инфраструктурные обременения. Снизить стоимость финансирования: при сохранении макроустойчивости создавать адресные ипотечные инструменты для первичного массового жилья, развивать долгосрочную фиксированную ставку. Работать с себестоимостью через локализацию материалов, логистические решения и стандартизацию проектных решений. И развивать альтернативы — арендное жилье, кооперативные модели, программы обмена и переезда внутри агломераций, чтобы расширить выбор для домохозяйств с ограниченным бюджетом.Однако без существенного расширения предложения в массовом сегменте и без новых доступных ипотечных решений доступность новостроек в крупнейших городах останется под давлением, а ценовой разрыв между первичкой и вторичкой может сохраняться. Рынок уже показывает признаки охлаждения спроса и сокращения новых запусков в крупных городах.Автор: Кирилл Агапов, генеральный директор, управляющий партнер Umbrella Consulting Group

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Кирилл Агапов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/12/873419343_0:0:298:298_100x100_80_0_0_8368000d29340e4425e68d1aee3a8a43.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Агапов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/12/873419343_0:0:298:298_100x100_80_0_0_8368000d29340e4425e68d1aee3a8a43.jpg

мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, продажи новостроек