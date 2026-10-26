https://1prime.ru/20261026/zolotarnik-874552795.html

Владельцев дач предупредили о штрафах за желтый декоративный куст

Владельцев дач предупредили о штрафах за желтый декоративный куст - 26.10.2026, ПРАЙМ

Владельцев дач предупредили о штрафах за желтый декоративный куст

Золотарник канадский, который многие привыкли воспринимать как безобидное декоративное растение с яркими желтыми соцветиями, с 1 марта 2026 года официально... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T03:03+0300

2026-10-26T03:03+0300

2026-10-26T03:03+0300

эксклюзив

общество

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Золотарник канадский, который многие привыкли воспринимать как безобидное декоративное растение с яркими желтыми соцветиями, с 1 марта 2026 года официально приравнен к чужеродным культурам и попал в зону повышенного правового риска наравне с борщевиком. Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и партнеры" Артемий Куприянов. По его словам, теперь за выращивание этого кустарника на своем участке владельцу грозит штраф до 700 тысяч рублей."Земельный кодекс и закон "Об охране окружающей среды" обязывают владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута защищать землю от опасных инвазивных растений и уничтожать их, - говорит Куприянов. - Инвазивными признаются чужеродные растения, распространение которых угрожает экосистемам, биоразнообразию, здоровью людей и отдельным отраслям экономики. Наиболее известный из них – борщевик".Полный перечень таких растений в большинстве случаев определяют регионы. Исключение — леса и особо охраняемые природные территории, где действуют отдельные правила. Это значит, что собственнику недостаточно ориентироваться только на федеральные нормы: важно следить за региональными постановлениями, которые могут расширять список запрещенных культур.Опасность золотарника в том, что он быстро образует плотные заросли и вытесняет местные растения. Один куст способен дать до 100 тысяч семян с всхожестью до 95%, а корни выделяют вещества, подавляющие рост другой растительности. В результате деградируют луга и почвы, сокращается кормовая база для насекомых, птиц и мелких животных. По экспертным оценкам, с начала XXI века растение распространилось уже в 49 регионах России, а плотность его зарослей может достигать 300 побегов на квадратный метр.По словам юриста, показателен пример Ленинградской области, где региональные власти утвердили перечень из четырех опасных инвазивных растений: борщевик Сосновского, шиповник морщинистый, золотарник канадский и клен ясенелистный. Для владельца участка в области это означает, что золотарник больше нельзя считать обычным сорняком: его появление создает обязанность принять меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению растения.Штрафы зависят от тяжести последствий. Если собственник не удаляет борщевик Сосновского, то действует региональная ответственность областного закона об административных правонарушениях: гражданам и компаниям грозит штраф от 2 до 30 тысяч рублей, дела рассматривают муниципальные административные комиссии.По словам юриста, более серьезный риск возникает, если заросли ухудшают качество почвы: тогда возможна ответственность по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ — до 50 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц.Максимальный риск создает часть 4 статьи 8.8 КоАП РФ: она может применяться, если из-за сорняков участок фактически невозможно использовать по целевому назначению. Такие дела рассматривают Россельхознадзор для сельхозземель либо органы экологического надзора. "Для владельцев это практический сигнал: декоративная клумба с золотарником может обернуться не только экологической, но и финансовой проблемой. Регулярная проверка участка, своевременное удаление растений с корнем и контроль соседних территорий снижают риск претензий и штрафов", - заключает Артемий Куприянов.

https://1prime.ru/20260919/borschevik-873468977.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , дача