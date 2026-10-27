https://1prime.ru/20261027/aes-874643354.html

В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую"

В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую" - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую"

Специалисты успешно завершили гидравлические испытания на прочность второго контура блока №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую", это позволяет начать подготовку к... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:33+0300

2026-10-27T12:33+0300

2026-10-27T12:37+0300

турция

алексей лихачев

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874643354.jpg?1793093852

СТАМБУЛ, 27 окт – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили гидравлические испытания на прочность второго контура блока №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую", это позволяет начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений... Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока", – сообщил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводит пресс-служба. Это результат большой совместной работы строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, а также представителей внешних экспертных организаций "Росатома", проводивших техническую инспекцию непосредственно во время испытаний, добавили в "Аккую Нуклеар". Отмечается, что в течение трех суток специалисты провели испытания парогенераторов, паровых арматурных блоков и трубопроводов питательной воды. Все четыре парогенератора и присоединенные к ним трубопроводы проверили под давлением 12,6 МПа – это на 15% выше рабочего давления, предусмотренного проектом. Для сравнения, в естественной среде сопоставимое давление создается в океане на глубине около 1,25 километра. Проверка подтвердила устойчивость оборудования к повышенному давлению и его готовность к дальнейшим испытаниям при рабочих параметрах. Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, сообщил 23 октября в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в октябре он заявлял, что в рамках предпусковой работы на первом блоке АЭС проведено более одной тысячи испытаний. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял ранее в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом