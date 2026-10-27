Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/aes-874643354.html
В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую"
В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую" - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую"
Специалисты успешно завершили гидравлические испытания на прочность второго контура блока №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую", это позволяет начать подготовку к... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:33+0300
2026-10-27T12:37+0300
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
аккую нуклеар
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874643354.jpg?1793093852
СТАМБУЛ, 27 окт – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили гидравлические испытания на прочность второго контура блока №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую", это позволяет начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений... Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока", – сообщил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводит пресс-служба. Это результат большой совместной работы строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, а также представителей внешних экспертных организаций "Росатома", проводивших техническую инспекцию непосредственно во время испытаний, добавили в "Аккую Нуклеар". Отмечается, что в течение трех суток специалисты провели испытания парогенераторов, паровых арматурных блоков и трубопроводов питательной воды. Все четыре парогенератора и присоединенные к ним трубопроводы проверили под давлением 12,6 МПа – это на 15% выше рабочего давления, предусмотренного проектом. Для сравнения, в естественной среде сопоставимое давление создается в океане на глубине около 1,25 километра. Проверка подтвердила устойчивость оборудования к повышенному давлению и его готовность к дальнейшим испытаниям при рабочих параметрах. Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, сообщил 23 октября в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в октябре он заявлял, что в рамках предпусковой работы на первом блоке АЭС проведено более одной тысячи испытаний. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял ранее в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, алексей лихачев, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом
ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Росатом
12:33 27.10.2026 (обновлено: 12:37 27.10.2026)
 
В Турции началась подготовка к горячей обкатке блока №1 АЭС "Аккую"

В Турции завершили испытания на прочность второго контура блока №1 АЭС "Аккую"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 27 окт – ПРАЙМ. Специалисты успешно завершили гидравлические испытания на прочность второго контура блока №1 строящейся в Турции АЭС "Аккую", это позволяет начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений... Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока", – сообщил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводит пресс-служба.
Это результат большой совместной работы строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационного персонала, а также представителей внешних экспертных организаций "Росатома", проводивших техническую инспекцию непосредственно во время испытаний, добавили в "Аккую Нуклеар".
Отмечается, что в течение трех суток специалисты провели испытания парогенераторов, паровых арматурных блоков и трубопроводов питательной воды. Все четыре парогенератора и присоединенные к ним трубопроводы проверили под давлением 12,6 МПа – это на 15% выше рабочего давления, предусмотренного проектом. Для сравнения, в естественной среде сопоставимое давление создается в океане на глубине около 1,25 километра.
Проверка подтвердила устойчивость оборудования к повышенному давлению и его готовность к дальнейшим испытаниям при рабочих параметрах.
Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, сообщил 23 октября в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Ранее в октябре он заявлял, что в рамках предпусковой работы на первом блоке АЭС проведено более одной тысячи испытаний.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял ранее в октябре, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ТУРЦИЯАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Аккую НуклеарРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала