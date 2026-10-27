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На Курской АЭС впервые загрузили усовершенствованное ядерное топливо

На Курской АЭС впервые загрузили усовершенствованное ядерное топливо - 27.10.2026, ПРАЙМ

На Курской АЭС впервые загрузили усовершенствованное ядерное топливо

Усовершенствованное ядерное топливо, применение которого позволит повысить эффективность и продлить срок эксплуатации энергоблоков, впервые загрузили в реакторы | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:38+0300

2026-10-27T19:38+0300

2026-10-27T19:38+0300

росэнергоатом

росатом

ростехнадзор

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Усовершенствованное ядерное топливо, применение которого позволит повысить эффективность и продлить срок эксплуатации энергоблоков, впервые загрузили в реакторы блоков № 3 и 4 Курской АЭС, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). "В реакторы энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС загружена первая партия усовершенствованного вида ядерного топлива - тепловыделяющие сборки (ТВС) с пониженным содержанием оксида эрбия", - говорится в сообщении. Оптимизированный состав с пониженным содержанием химического элемента эрбия позволит повысить эффективность использования топлива примерно на 5%, отмечается в сообщении. Расчеты показали, что новый вид топлива позволит обеспечить оптимальные условия для дальнейшей эксплуатации реакторной установки, а также поддержать параметры ее управляемости и самозащищенности, добавили в "Росэнергоатоме". "Загрузка ТВС с пониженным содержанием оксида эрбия - это важный этап программы модернизации, направленной на повышение безопасности и эффективности реакторов РБМК-1000. Она проведена с разрешения Ростехнадзора и ничем не отличается от загрузки других видов топлива", - подчеркнул заместитель главного инженера по безопасности и надежности Курской АЭС Денис Перегуда, слова которого приведены в сообщении. Реакторы РБМК-1000 эксплуатируются на третьем и четвертом блоках Курской АЭС.

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