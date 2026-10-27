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Один из реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть запущен 15 ноября - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Один из реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть запущен 15 ноября
Один из реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть запущен 15 ноября - 27.10.2026, ПРАЙМ
Один из реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть запущен 15 ноября
Один из ядерных реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть снова запущен примерно 15 ноября, сообщил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:06+0300
2026-10-27T23:06+0300
румыния
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КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Один из ядерных реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть снова запущен примерно 15 ноября, сообщил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ. Ранее пресс-служба управляющей АЭС компании Nuclearelectrica сообщила, что запуск реакторов станции запланирован на 1 ноября. Реакторы АЭС "Чернаводэ" были отключены в Румынии в августе из-за низкого уровня воды в Дунае. Румынский телеканал Digi24 анонсировал на субботу свою передачу, в которой примет участие министр энергетики, и привел ряд цитат из нее. "Любое изменение прогнозов может сдвинуть сроки — запуск может состояться раньше или, наоборот, не через две недели, а через 7–10 дней или позднее. Если нынешние тенденции и прогнозы сохранятся, примерно 15 ноября один из реакторов должен быть запущен", - заявил Кисэлицэ. Министр отметил, что возобновление работы реактора в данный момент пока невозможно. "Хотя расход воды в Дунае сейчас увеличивается и значительно вырос за последние недели, в том числе за последние две недели, наиболее реалистичным сроком, исходя из существующих прогнозов, являются примерно две недели", - подчеркнул он. АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасность эксплуатации энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
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румыния
РУМЫНИЯ
23:06 27.10.2026
 
Один из реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть запущен 15 ноября

Министр энергетики Румынии Кисэлицэ: реактор АЭС "Чернаводэ" может быть запущен 15 ноября

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КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Один из ядерных реакторов АЭС "Чернаводэ" в Румынии может быть снова запущен примерно 15 ноября, сообщил министр энергетики страны Думитру Кисэлицэ.
Ранее пресс-служба управляющей АЭС компании Nuclearelectrica сообщила, что запуск реакторов станции запланирован на 1 ноября. Реакторы АЭС "Чернаводэ" были отключены в Румынии в августе из-за низкого уровня воды в Дунае.
Румынский телеканал Digi24 анонсировал на субботу свою передачу, в которой примет участие министр энергетики, и привел ряд цитат из нее.
"Любое изменение прогнозов может сдвинуть сроки — запуск может состояться раньше или, наоборот, не через две недели, а через 7–10 дней или позднее. Если нынешние тенденции и прогнозы сохранятся, примерно 15 ноября один из реакторов должен быть запущен", - заявил Кисэлицэ.
Министр отметил, что возобновление работы реактора в данный момент пока невозможно.
"Хотя расход воды в Дунае сейчас увеличивается и значительно вырос за последние недели, в том числе за последние две недели, наиболее реалистичным сроком, исходя из существующих прогнозов, являются примерно две недели", - подчеркнул он.
АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасность эксплуатации энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.
 
РУМЫНИЯ
 
 
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