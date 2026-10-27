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В Южной Африке ожидают рекордный урожай кукурузы

В Южной Африке ожидают рекордный урожай кукурузы - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Южной Африке ожидают рекордный урожай кукурузы

Урожай кукурузы в Южной Африке, согласно прогнозам, достигнет рекордного уровня почти в 17,7 миллиона тонн, сообщил Комитет по оценке урожая (CEC) страны. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:17+0300

2026-10-27T17:17+0300

2026-10-27T17:17+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

южная африка

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы в Южной Африке, согласно прогнозам, достигнет рекордного уровня почти в 17,7 миллиона тонн, сообщил Комитет по оценке урожая (CEC) страны. "Ожидаемый объем коммерческого урожая кукурузы прогнозируется на уровне 17,691 миллиона тонн, что на 0,96% (или 168 550 тонн) больше предыдущего прогноза, составлявшего 17,523 миллиона. Это самый высокий показатель урожая кукурузы за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. Отмечается, что прогнозируемый урожая почти на 6% выше показателя прошлого года. А на долю трех основных регионов-производителей страны придется 82% от всего урожая. В частности, урожай белой кукурузы составит, как ожидает CEC, 9,777 миллиона тон, что также превышает предыдущий прогноз. Ожидания от урожая желтой кукурузы остались на прежнем уровне в 7,914 миллиона тонн.

южная африка

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сельское хозяйство, мировая экономика, южная африка