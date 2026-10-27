https://1prime.ru/20261027/afrika-874660424.html
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку миллион тонн удобрений
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку миллион тонн удобрений - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку миллион тонн удобрений
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку не менее 1 миллиона тонн удобрений, в обозримой перспективе объем планируется увеличить до 2 миллионов тонн,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:29+0300
2026-10-27T17:29+0300
2026-10-27T17:29+0300
россия
африка
москва
уралхим
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660424.jpg?1793111395
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку не менее 1 миллиона тонн удобрений, в обозримой перспективе объем планируется увеличить до 2 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка.
"В ближайшие годы "Уралхим" планирует обеспечивать Африку не менее чем 1 миллионом тонн удобрений ежегодно. В наших планах нарастить объем продаж до 2 миллионов тонн в обозримой перспективе", - сообщили в "Уралхиме".
В компании отметили, что планируемого объема можно достичь по мере развития эффективных систем дистрибуции и логистической инфраструктуры внутри континента.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва, уралхим
РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Уралхим
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку миллион тонн удобрений
"Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку не менее миллиона тонн удобрений
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Уралхим" планирует ежегодно поставлять в Африку не менее 1 миллиона тонн удобрений, в обозримой перспективе объем планируется увеличить до 2 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в компании в преддверии форума Россия-Африка.
"В ближайшие годы "Уралхим" планирует обеспечивать Африку не менее чем 1 миллионом тонн удобрений ежегодно. В наших планах нарастить объем продаж до 2 миллионов тонн в обозримой перспективе", - сообщили в "Уралхиме".
В компании отметили, что планируемого объема можно достичь по мере развития эффективных систем дистрибуции и логистической инфраструктуры внутри континента.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.