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"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб

"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб - 27.10.2026, ПРАЙМ

"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб

Группа компаний "АгроНэкст" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:30+0300

2026-10-27T17:30+0300

2026-10-27T17:30+0300

рынок

финансы

банк россии

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 260 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки на пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 5 миллиардов рублей. Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст". Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября. "АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, банк россии