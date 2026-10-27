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"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб
"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб - 27.10.2026, ПРАЙМ
"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб
Группа компаний "АгроНэкст" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:30+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 260 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки на пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 5 миллиардов рублей.
Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст".
Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ".
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября.
"АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.
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рынок, финансы, банк россии
Рынок, Финансы, Банк России
"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд руб
"АгроНэкст" разместит облигации с переменным купоном на 10 млрд рублей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "АгроНэкст" разместит биржевые облигации с переменным купоном в объеме 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 260 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки на пятилетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 5 миллиардов рублей.
Эмитент облигаций - ООО "Русбонд-Удобрения", поручители - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферент - ООО "АгроНэкст".
Ковенанты - утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: АО "НАК "Азот", АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит", АО "ЕвроХим-СЗ".
Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 октября.
"АгроНэкст" - российская компания, производящая широкий спектр минеральных удобрений, а также продукты органического синтеза для промышленного использования.