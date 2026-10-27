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В США потребовали от ЕС объяснений из-за выдачи крупного кредита Airbus

В США потребовали от ЕС объяснений из-за выдачи крупного кредита Airbus - 27.10.2026, ПРАЙМ

В США потребовали от ЕС объяснений из-за выдачи крупного кредита Airbus

Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от Евросоюза объяснений в связи с выделением крупного кредита концерну Airbus. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:09+0300

2026-10-27T12:09+0300

2026-10-27T12:09+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от Евросоюза объяснений в связи с выделением крупного кредита концерну Airbus. Господдержка Airbus много лет являлась предметом торгового спора между ЕС и США. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Вашингтон после обращения в ВТО ввел дополнительные пошлины на ряд европейских товаров, включая самолеты Airbus. В 2021 году при президенте Джо Байдене стороны договорились остановить действие взаимных пошлин. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в конце июня этого года выделил Airbus кредит в 3 миллиарда евро, что стало одной из крупнейших операций ЕИБ в отношении концерна. "Несмотря на продолжающиеся запросы, у торгового представителя США до сих пор нет подробной информации об этом займе. Эта ситуация вносит существенную неопределенность в трансатлантическую торговлю в аэрокосмическом секторе. Важно, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее", - говорится в заявлении Грира на сайте его ведомства. По словам торгпреда, ЕС должен предоставить пояснения по кредитованию Airbus, чтобы Вашингтон убедился, что финансирование соответствует рыночным принципам и не нарушает договоренности, в рамках которых было остановлено взимание пошлин в этой сфере.

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мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп, airbus, ес, вто