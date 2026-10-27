https://1prime.ru/20261027/aktsii-874667100.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 0,76%, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:39+0300

2026-10-27T19:39+0300

2026-10-27T19:39+0300

рынок

акции

россия

мосбиржа

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874667100.jpg?1793119156

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 0,76%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,76%, до 2510,38 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, торги