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Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 0,76%, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:39+0300
2026-10-27T19:39+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 0,76%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,76%, до 2510,38 пункта.
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Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,76%
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,76%