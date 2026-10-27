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"Взял важный рубеж 2500 пунктов": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Взял важный рубеж 2500 пунктов": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Взял важный рубеж 2500 пунктов": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок по итогам основной сессии вторника вырос в пределах 1%, поднявшись выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи на геополитических надеждах, следует... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:33+0300

2026-10-27T20:33+0300

2026-10-27T20:33+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии вторника вырос в пределах 1%, поднявшись выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи на геополитических надеждах, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,76% - до 2510,38 пункта, долларовый РТС - на 0,71%, до 982,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 957,92 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста - до 1%. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги вторника демонстрировал преимущественно повышательную динамику, особенно в середине сессии. В итоге он уже с утра превысил ключевой уровень 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Несмотря на коррекцию во второй половине дня, он остался выше этого уровня. "Российский рынок акций взял важный рубеж в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Новостной фон придал уверенности покупателям. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии и премьер-министром Норвегии, обсуждалась украинская проблематика и предстоящие трехсторонние переговоры РФ-США-Украина", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ВК (+5,4%), Совкомбанка (+3,4%), "Позитива" (+3,3%), Мосбиржи (+3,2%). Подешевели акции "ИнтерРАО" (-2%), ММК (-2,1%), НЛМК (-2,8%) "Полюса" (-1,6%). Стоимость нефти к 19.52 мск снижалась на 1,1% - до 109,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 102,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, хотя и не удержались у пиков дня, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы реагировали на новости о состоявшихся телефонных переговорах президента РФ с лидерами Норвегии и Финляндии по украинскому кризису перед запланированной в Абу-Даби встречей представителей России, США и Украины в ноябре", - указывает она. Покупки, однако, ослабли к вечеру, при этом индекс Мосбиржи удерживался выше 2500 пунктов, что обнадеживает, добавила эксперт, говоря о перспективах рынка. Очевидная задача "быков" – удержаться и закрепиться над 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, хотя у части инвесторов может появиться соблазн зафиксировать быструю прибыль, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", также рассуждая о перспективах рынка.

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рынок, торги, индексы, финляндия, норвегия, сша, владимир путин, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"