https://1prime.ru/20261027/aleksej-874670806.html

Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин

Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин - 27.10.2026, ПРАЙМ

Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин

Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:44+0300

2026-10-27T21:44+0300

2026-10-27T22:07+0300

недвижимость

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России."Назначить Корчина Алексея Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в распоряжении российского правительства от 27 октября 2026 года N3081-р.Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 сентября освободил прежнего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова от занимаемой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.Алексей Корчин родился в 1983 году в Тамбове. В 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по направлению "юриспруденция", в 2012 году получил степень магистра Финансового университета при Правительстве России, в 2016 прошел программу профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.

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недвижимость, общество , михаил мишустин, госдума