https://1prime.ru/20261027/aleksej-874670806.html
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин
Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:44+0300
2026-10-27T21:44+0300
2026-10-27T22:07+0300
недвижимость
общество
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670806.jpg?1793128055
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России."Назначить Корчина Алексея Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в распоряжении российского правительства от 27 октября 2026 года N3081-р.Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 сентября освободил прежнего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова от занимаемой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.Алексей Корчин родился в 1983 году в Тамбове. В 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по направлению "юриспруденция", в 2012 году получил степень магистра Финансового университета при Правительстве России, в 2016 прошел программу профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, общество , михаил мишустин, госдума
Недвижимость, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин
Новым замминистра строительства и ЖКХ России стал Алексей Корчин
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России.
"Назначить Корчина Алексея Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в распоряжении российского правительства от 27 октября 2026 года N3081-р.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 сентября освободил прежнего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова от занимаемой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.
Алексей Корчин родился в 1983 году в Тамбове. В 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по направлению "юриспруденция", в 2012 году получил степень магистра Финансового университета при Правительстве России, в 2016 прошел программу профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.