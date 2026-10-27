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Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин
Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:44+0300
2026-10-27T22:07+0300
недвижимость
общество
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670806.jpg?1793128055
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России."Назначить Корчина Алексея Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в распоряжении российского правительства от 27 октября 2026 года N3081-р.Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 сентября освободил прежнего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова от занимаемой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.Алексей Корчин родился в 1983 году в Тамбове. В 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по направлению "юриспруденция", в 2012 году получил степень магистра Финансового университета при Правительстве России, в 2016 прошел программу профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.
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недвижимость, общество , михаил мишустин, госдума
Недвижимость, Общество , Михаил Мишустин, Госдума
21:44 27.10.2026 (обновлено: 22:07 27.10.2026)
 
Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Алексей Корчин

Новым замминистра строительства и ЖКХ России стал Алексей Корчин

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Алексей Корчин, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения правительства России.
"Назначить Корчина Алексея Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", – говорится в распоряжении российского правительства от 27 октября 2026 года N3081-р.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 сентября освободил прежнего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерия Леонова от занимаемой должности в связи с его избранием депутатом Госдумы.
Алексей Корчин родился в 1983 году в Тамбове. В 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по направлению "юриспруденция", в 2012 году получил степень магистра Финансового университета при Правительстве России, в 2016 прошел программу профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по программе "Государственное и муниципальное управление". С 2021 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития правительства России.
 
НедвижимостьОбществоМихаил МишустинГосдума
 
 
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