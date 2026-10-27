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Эрдоган обсудил с Макроном требования к кандидатуре нового генсека ООН - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Эрдоган обсудил с Макроном требования к кандидатуре нового генсека ООН
Эрдоган обсудил с Макроном требования к кандидатуре нового генсека ООН - 27.10.2026, ПРАЙМ
Эрдоган обсудил с Макроном требования к кандидатуре нового генсека ООН
Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также требования к | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:53+0300
2026-10-27T22:15+0300
общество
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 окт — ПРАЙМ. Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также требования к кандидатуре нового генерального секретаря ООН, сообщила администрация турецкого лидера.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что администрация США выступает за кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Вашингтон призвал его вступить в эту гонку, утверждает WSJ."Новый генеральный секретарь должен обладать видением и опытом, необходимыми для того, чтобы вновь сделать ООН центром многостороннего сотрудничества и эффективно реализовать необходимые реформы", — заявил Эрдоган в ходе телефонного разговора с Макроном.Согласно сообщению, стороны рассмотрели отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.В ходе беседы Эрдоган также пригласил французского лидера на саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции.Макрон, в свою очередь, поздравил Эрдогана с Днем Республики.
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общество , мировая экономика, турция, франция, сша, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, оон, wsj
Общество , Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, WSJ
21:53 27.10.2026 (обновлено: 22:15 27.10.2026)
 
Эрдоган обсудил с Макроном требования к кандидатуре нового генсека ООН

Президенты Турции и Франции обсудили повестку, региональную и международную повестку

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АНКАРА, 27 окт — ПРАЙМ. Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также требования к кандидатуре нового генерального секретаря ООН, сообщила администрация турецкого лидера.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что администрация США выступает за кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Вашингтон призвал его вступить в эту гонку, утверждает WSJ.
"Новый генеральный секретарь должен обладать видением и опытом, необходимыми для того, чтобы вновь сделать ООН центром многостороннего сотрудничества и эффективно реализовать необходимые реформы", — заявил Эрдоган в ходе телефонного разговора с Макроном.
Согласно сообщению, стороны рассмотрели отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.
В ходе беседы Эрдоган также пригласил французского лидера на саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции.
Макрон, в свою очередь, поздравил Эрдогана с Днем Республики.
 
ОбществоМировая экономикаТУРЦИЯФРАНЦИЯСШАЭммануэль МакронРеджеп Тайип ЭрдоганООНWSJ
 
 
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