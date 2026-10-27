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Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений

Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений - 27.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений

Россия является одним из главных поставщиков минеральных удобрений на внешние рынки, внося вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T11:02+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из главных поставщиков минеральных удобрений на внешние рынки, внося вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Наша страна является одними из основных поставщиков минеральных удобрений и тем самым вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал он, выступая на конгрессе "Русский инженер". Он также подчеркнул, что несмотря на санкционные ограничения, на внешних рынках по-прежнему востребованы металлы, особенно цветные. "Продукцию базовых сырьевых отраслей мы сейчас осознанно не поддерживаем в части транспортировки, перенеся вес на высокотехнологичную номенклатуру", - заключил глава ведомства.

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россия, антон алиханов, минпромторг