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Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений
Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений - 27.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений
Россия является одним из главных поставщиков минеральных удобрений на внешние рынки, внося вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:56+0300
2026-10-27T11:02+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874636840.jpg?1793088133
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из главных поставщиков минеральных удобрений на внешние рынки, внося вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Наша страна является одними из основных поставщиков минеральных удобрений и тем самым вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал он, выступая на конгрессе "Русский инженер". Он также подчеркнул, что несмотря на санкционные ограничения, на внешних рынках по-прежнему востребованы металлы, особенно цветные. "Продукцию базовых сырьевых отраслей мы сейчас осознанно не поддерживаем в части транспортировки, перенеся вес на высокотехнологичную номенклатуру", - заключил глава ведомства.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
10:56 27.10.2026 (обновлено: 11:02 27.10.2026)
 
Алиханов назвал Россию одним из главных поставщиков минеральных удобрений

Алиханов: Россия является одним из главных мировых поставщиков минеральных удобрений

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из главных поставщиков минеральных удобрений на внешние рынки, внося вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Наша страна является одними из основных поставщиков минеральных удобрений и тем самым вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал он, выступая на конгрессе "Русский инженер".
Он также подчеркнул, что несмотря на санкционные ограничения, на внешних рынках по-прежнему востребованы металлы, особенно цветные.
"Продукцию базовых сырьевых отраслей мы сейчас осознанно не поддерживаем в части транспортировки, перенеся вес на высокотехнологичную номенклатуру", - заключил глава ведомства.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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