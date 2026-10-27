https://1prime.ru/20261027/alihanov-874637446.html
Алиханов рассказал о прорыве в авиастроении
Алиханов рассказал о прорыве в авиастроении - 27.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о прорыве в авиастроении
Россия за последние годы создала множество компетенций, которые можно транслировать на зарубежные рынки, самый большой прорыв был совершен в авиастроении,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:08+0300
2026-10-27T11:08+0300
2026-10-27T11:13+0300
технологии
бизнес
россия
антон алиханов
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия за последние годы создала множество компетенций, которые можно транслировать на зарубежные рынки, самый большой прорыв был совершен в авиастроении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В технологическом блоке за последние годы мы создали массу компетенций, которые можем транслировать на зарубежные рынки. Самый большой прорыв – в авиастроении", - сказал Алиханов, выступая на конгрессе "Русский инженер". В России последние годы идет процесс импортозамещения в авиации, которые затрагивает различные авиационные системы. В настоящее время сертификационные испытания проходят импортозамещенные самолеты МС-21 и SJ-100, а в этом году уже получили сертификаты типа российский двигатель ПД-8 и региональный самолет Ил-114-300. Кроме того, в конце прошлого года свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции получил и самолет Ту-214 с отечественными системами и комплектующими.
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технологии, бизнес, россия, антон алиханов
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов
Алиханов рассказал о прорыве в авиастроении
Алиханов: Россия создала в авиастроении компетенции, которые можно транслировать за рубеж
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия за последние годы создала множество компетенций, которые можно транслировать на зарубежные рынки, самый большой прорыв был совершен в авиастроении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В технологическом блоке за последние годы мы создали массу компетенций, которые можем транслировать на зарубежные рынки. Самый большой прорыв – в авиастроении", - сказал Алиханов, выступая на конгрессе "Русский инженер".
В России последние годы идет процесс импортозамещения в авиации, которые затрагивает различные авиационные системы. В настоящее время сертификационные испытания проходят импортозамещенные самолеты МС-21 и SJ-100, а в этом году уже получили сертификаты типа российский двигатель ПД-8 и региональный самолет Ил-114-300. Кроме того, в конце прошлого года свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции получил и самолет Ту-214 с отечественными системами и комплектующими.