https://1prime.ru/20261027/apple-874635287.html

Apple заменит покупателям iPhone Duo с трещинами на дисплее

Apple заменит покупателям iPhone Duo с трещинами на дисплее - 27.10.2026, ПРАЙМ

Apple заменит покупателям iPhone Duo с трещинами на дисплее

Американская корпорация Apple бесплатно заменит покупателям смартфоны своей новой модели iPhone Duo, у которых появились трещины на дисплее, передает агентство... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:38+0300

2026-10-27T10:38+0300

2026-10-27T10:43+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple бесплатно заменит покупателям смартфоны своей новой модели iPhone Duo, у которых появились трещины на дисплее, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей на небольшом количестве устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в Apple Care для замены", - цитирует агентство заявление Apple. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что покупатели жалуются на неисправности новой модели смартфона. Выяснилось, что некоторые пользователи слышали хруст при раскладывании, после чего вдоль центрального сгиба появлялась крупная трещина уже через несколько часов использования. Позднее компания признала наличие проблем, заявив, что в затронутых устройствах неисправность проявляется быстро, сообщает Рейтер. При этом Apple не прокомментировала возможные причины. Вице-президент исследовательской компании IDC Франсиско Херонимо (Francisco Jeronimo) назвал решение Apple оперативно заменять неисправные устройства "правильным первым шагом" в сложившейся ситуации, отмечает издание. Рейтер также приводит сообщение компании iFixit, публикующей отчеты о разборке электронных устройств и руководства по их ремонту. Компания заявила, что создала трехмерную модель шарнирного механизма iPhone Duo и сравнила ее с местами, где, согласно сообщениям пользователей, возникают повреждения. По данным iFixit, моделирование показало, что повреждения чаще всего возникают непосредственно под тем участком, где проходит шлейф дисплея - рядом с центральной опорной планкой. В компании предположили, что при складывании телефона эта планка, возможно, не смещается должным образом, оставаясь на пути шлейфа, что создает зону повышенного напряжения вблизи места, где фиксируются поломки. Эксперты компании отметили, что iPhone Duo - самый ремонтопригодный складной смартфон из всех, что им доводилось тестировать. В Apple не прокомментировали выводы iFixit, сообщает Рейтер. iPhone Duo, поступивший в продажу 23 октября, стал первым складным смартфоном Apple и ознаменовал самое масштабное изменение дизайна iPhone с момента его появления. Смартфоны iPhone также остаются крупнейшим источником доходов компании.

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технологии, apple