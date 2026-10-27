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Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple

Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple

Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" (VK) к структурам американской Apple с требованием... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:19+0300

2026-10-27T16:19+0300

2026-10-27T16:19+0300

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" (VK) к структурам американской Apple с требованием вернуть мобильные приложения истца в Аpp Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика - ООО "Эппл Рус". Ответчиками в исковом заявлении ООО "ВК", поступившем в суд в августе, указаны также американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd. Как ранее сообщили РИА Новости в VK, истец требует от Apple вернуть мобильные приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. В пресс-службе суда пояснили агентству, что речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.

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