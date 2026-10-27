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Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple
Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple - 27.10.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple
Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" (VK) к структурам американской Apple с требованием... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:19+0300
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" (VK) к структурам американской Apple с требованием вернуть мобильные приложения истца в Аpp Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика - ООО "Эппл Рус".
Ответчиками в исковом заявлении ООО "ВК", поступившем в суд в августе, указаны также американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.
Как ранее сообщили РИА Новости в VK, истец требует от Apple вернуть мобильные приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
В пресс-службе суда пояснили агентству, что речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.
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Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Apple, ВКонтакте, ВК
Суд отложил на 8 декабря слушания по иску "ВКонтакте" к Apple
Суд отложил слушания по иску "ВКонтакте" к Apple с требованием вернуть приложения
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" (VK) к структурам американской Apple с требованием вернуть мобильные приложения истца в Аpp Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика - ООО "Эппл Рус".
Ответчиками в исковом заявлении ООО "ВК", поступившем в суд в августе, указаны также американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.
Как ранее сообщили РИА Новости в VK, истец требует от Apple вернуть мобильные приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
В пресс-службе суда пояснили агентству, что речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music.