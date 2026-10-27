https://1prime.ru/20261027/apple-874660575.html
Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac
Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac - 27.10.2026, ПРАЙМ
Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac
Компания Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, следует из пресс-релизов компании. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:29+0300
2026-10-27T17:29+0300
2026-10-27T17:29+0300
технологии
сша
apple
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660575.jpg?1793111399
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, следует из пресс-релизов компании.
"Предзаказы начнутся 28 октября, продажи - в пятницу, 6 ноября", - говорится в заявлениях.
Стоимость MacBook Pro в США начинается от 1999 долларов, iMac - от 1499 долларов. Apple заявляет о росте производительности графики ноутбука до 30% по сравнению с моделью на M5 и времени работы без подзарядки до 24 часов.
Apple также анонсировала новые инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями и помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio. Обновление выйдет в ноябре бесплатно для действующих подписчиков, а помощники будут доступны в бета-версии только на американском английском.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, apple
Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac
Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, следует из пресс-релизов компании.
"Предзаказы начнутся 28 октября, продажи - в пятницу, 6 ноября", - говорится в заявлениях.
Стоимость MacBook Pro в США начинается от 1999 долларов, iMac - от 1499 долларов. Apple заявляет о росте производительности графики ноутбука до 30% по сравнению с моделью на M5 и времени работы без подзарядки до 24 часов.
Apple также анонсировала новые инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями и помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio. Обновление выйдет в ноябре бесплатно для действующих подписчиков, а помощники будут доступны в бета-версии только на американском английском.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.