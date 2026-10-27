https://1prime.ru/20261027/apple-874660575.html

Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac

Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac - 27.10.2026, ПРАЙМ

Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый iMac

Компания Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, следует из пресс-релизов компании. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:29+0300

2026-10-27T17:29+0300

2026-10-27T17:29+0300

технологии

сша

apple

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания Apple представила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro и 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, следует из пресс-релизов компании. "Предзаказы начнутся 28 октября, продажи - в пятницу, 6 ноября", - говорится в заявлениях. Стоимость MacBook Pro в США начинается от 1999 долларов, iMac - от 1499 долларов. Apple заявляет о росте производительности графики ноутбука до 30% по сравнению с моделью на M5 и времени работы без подзарядки до 24 часов. Apple также анонсировала новые инструменты для работы с видео, музыкой и изображениями и помощников на основе искусственного интеллекта в пакете приложений Creator Studio. Обновление выйдет в ноябре бесплатно для действующих подписчиков, а помощники будут доступны в бета-версии только на американском английском. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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технологии, сша, apple