https://1prime.ru/20261027/atomenergoprom-874656817.html

"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации

"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации

"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:16+0300

2026-10-27T16:16+0300

2026-10-27T16:16+0300

рынок

россия

атомэнергопром

банк россии

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам облигации с погашением в феврале 2030 года серии 001P-19 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 5 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, атомэнергопром, банк россии