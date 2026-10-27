https://1prime.ru/20261027/atomenergoprom-874656817.html
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:16+0300
2026-10-27T16:16+0300
2026-10-27T16:16+0300
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атомэнергопром
банк россии
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам облигации с погашением в феврале 2030 года серии 001P-19 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 5 ноября.
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рынок, россия, атомэнергопром, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Атомэнергопром, Банк России
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации
"Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки на облигации с переменным купоном
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 30 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 190 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам облигации с погашением в феврале 2030 года серии 001P-19 и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 5 ноября.