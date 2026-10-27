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Азербайджан готов расширять сотрудничество в рамках ФСЭГ

Азербайджан готов расширять сотрудничество в рамках ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан готов расширять сотрудничество в рамках ФСЭГ

Азербайджан готов расширять сотрудничество в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил глава минэнерго республики Парвиз Шахбазов. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:42+0300

2026-10-27T17:42+0300

2026-10-27T17:42+0300

газ

финансы

азербайджан

баку

центральная европа

фсэг

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Азербайджан готов расширять сотрудничество в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил глава минэнерго республики Парвиз Шахбазов. "Хотелось бы подчеркнуть готовность Баку расширять сотрудничество в рамках ФСЭГ ради процветания народов", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита организации. По его словам, надежные поставки газа невозможны без постоянных инвестиций. "Для этого важно снять ограничения на инвестиции, провести четкий анализ рынка и обеспечить доступ к финансированию. Стабильные поставки газа выгодны и производителям, и потребителям, однако для этого нужны доверие, сотрудничество и мир", - сказал министр. Он подчеркнул, что возобновляемые источники энергии и газ следует развивать параллельно, а "зеленый" переход должен основываться на прагматичном подходе. Инвестиции Азербайджана в газовые проекты в стране и за рубежом говорят об уверенности в долгосрочной роли этого сырья, добавил Шахбазов. Опыт Азербайджана показывает, что энергоресурсы помогают обеспечить надежное развитие и сотрудничество стран, отметил также министр. "Азербайджанский газ поставляется в 16 стран. В их числе - Центральная Европа и Ближний Восток: 130 миллионов кубометров идут в Турцию, 1,7 миллиона - в Сирию. Для экспорта нужно использовать дополнительные ресурсы. Главная цель - обеспечить надежное партнерство", - добавил он. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

азербайджан

баку

центральная европа

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газ, финансы, азербайджан, баку, центральная европа, фсэг