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Bloomberg: грядущие холода станут испытанием для энергорынков Европы и Азии

Bloomberg: грядущие холода станут испытанием для энергорынков Европы и Азии - 27.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: грядущие холода станут испытанием для энергорынков Европы и Азии

На следующей неделе Европа и Восточная Азия столкнутся с холодными волнами, что станет ранним испытанием энергетических рынков, потрясенных высокими ценами и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

газ

европа

эль-ниньо

bloomberg

китай

япония

мировая экономика

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На следующей неделе Европа и Восточная Азия столкнутся с холодными волнами, что станет ранним испытанием энергетических рынков, потрясенных высокими ценами и конкуренцией за сжиженный природный газ, пишет Bloomberg.Средние температуры по всей континентальной Европе с выходных опустятся на 2–3 градуса ниже нормы, а холодная волна охватит северо-восток Китая, Японию и Южную Корею, опустив температуру на 5 градусов ниже нормы в некоторых регионах. В понедельник европейские эталонные фьючерсы на газ впервые с энергетического кризиса 2022 года превысили 97 евро за мегаватт-час, тогда как запасы газа в регионе заполнены всего на 75% против сезонной нормы в 90%."Рынки, вероятно, больше всего опасаются совместного холода в нескольких регионах с высоким спросом на энергию", — отметил метеоролог Atmospheric G2.Как отмечает издание, холодный период наступил, когда цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума после смертельной аварии в мае, замедлившей добычу в провинции Шаньси. "Хотя ожидается, что эти холодные всплески будут относительно короткими, они могут стать ранним испытанием спроса на энергию по всей Восточной Азии", — сказал метеоролог Такахиза Нисикава. По его словам, несмотря на Эль-Ниньо, который должен способствовать относительно мягкой азиатской зиме, риск сильных и кратковременных похолоданий сохраняется.

европа

китай

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газ, европа, эль-ниньо, bloomberg, китай, япония, мировая экономика