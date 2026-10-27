https://1prime.ru/20261027/beiersdorf-874670709.html
Бренд Nivea не планирует уходить из России
Бренд Nivea не планирует уходить из России - 27.10.2026, ПРАЙМ
Бренд Nivea не планирует уходить из России
Производитель продукции для ухода за кожей бренда Nivea, немецкая Beiersdorf, не планирует уходить из России, продолжает придерживаться своей стратегии в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:38+0300
2026-10-27T21:38+0300
2026-10-27T21:45+0300
бизнес
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Производитель продукции для ухода за кожей бренда Nivea, немецкая Beiersdorf, не планирует уходить из России, продолжает придерживаться своей стратегии в отношении страны, заявил генеральный директор компании Винсент Варнери (Vincent Warnery). "Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам", - сказал он в рамках конференц-колла для инвесторов. Варнери также подчеркнул, что стратегия компании в отношении России остается неизменной: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который Beiersdorf продает на российском рынке еще с 1906 года. Глава компании также сообщил, что "коммерческий конфликт" с участием российского подразделения Beiersdorf и местного партнера сказался на результатах третьего квартала, однако на данный момент ситуация урегулирована и работа компании вернулась в привычное русло. Немецкий производитель продукции для ухода за кожей Beiersdorf был основан в 1882 году в Гамбурге. Штат компании насчитывает более 22 тысяч человек. Основными брендами Beiersdorf являются Nivea, Eucerin, Hansaplast и другие.
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бизнес
Бренд Nivea не планирует уходить из России
Глава Beiersdorf Варнери: компания и бренд Nivea не планируют уходить из России
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Производитель продукции для ухода за кожей бренда Nivea, немецкая Beiersdorf, не планирует уходить из России, продолжает придерживаться своей стратегии в отношении страны, заявил генеральный директор компании Винсент Варнери (Vincent Warnery).
"Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам", - сказал он в рамках конференц-колла для инвесторов.
Варнери также подчеркнул, что стратегия компании в отношении России остается неизменной: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который Beiersdorf продает на российском рынке еще с 1906 года.
Глава компании также сообщил, что "коммерческий конфликт" с участием российского подразделения Beiersdorf и местного партнера сказался на результатах третьего квартала, однако на данный момент ситуация урегулирована и работа компании вернулась в привычное русло.
Немецкий производитель продукции для ухода за кожей Beiersdorf был основан в 1882 году в Гамбурге. Штат компании насчитывает более 22 тысяч человек. Основными брендами Beiersdorf являются Nivea, Eucerin, Hansaplast и другие.