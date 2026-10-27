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Бельгия может принудительно забрать атомные станции у Engie, пишут СМИ

Бельгия может принудительно забрать атомные станции у Engie, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Бельгия может принудительно забрать атомные станции у Engie, пишут СМИ

Правительство Бельгии подготовило законопроект, который позволит принудительно изъять атомные станции у французской энергокомпании Engie и ее бельгийской... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:30+0300

2026-10-27T12:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство Бельгии подготовило законопроект, который позволит принудительно изъять атомные станции у французской энергокомпании Engie и ее бельгийской дочерней структуры Electrabel, если переговоры об их добровольном выкупе не завершатся соглашением до 4 ноября, пишут газеты De Tijd и L"Echo. "Проект закона готов и позволит правительству провести национализацию. Государство в одностороннем порядке определит, как рассчитывать компенсацию за изъятие активов Engie, исходя из того, что сочтет справедливым", - пишет De Tijd. А по данным L"Echo, бельгийское правительство ведет переговоры о выкупе всех ядерных активов Engie в стране. "Стороны почти не продвинулись к соглашению, и принудительное изъятие рассматривается как запасной вариант", - указывает издание. Engie сможет оспорить решение в суде. Это может привести к многолетним разбирательствам о размере компенсации, говорится в статье. Власти Бельгии не собираются закрывать все атомные станции: два действующих реактора - Doel 4 и Tihange 3 - должны работать до 2035 года. Еще пять реакторов пока временно остановлены. После начала переговоров о передаче ядерных активов государству демонтаж остановленных станций приостановили. Возможность их дальнейшей эксплуатации предстоит оценить отдельно. Переговоры о выкупе начались в апреле. Кроме стоимости станций, стороны обсуждают многомиллиардные расходы на вывод объектов из эксплуатации, который теперь остановлен. Срок подготовки рамочного соглашения продлен до 4 ноября. Бельгийский разворот к атомной энергетике происходит после пересмотра прежней политики отказа от нее. Энергетический кризис в Европе после начала конфликта на Украине и курс ЕС на так называемое сокращение зависимости от российских энергоресурсов усилили внимание властей к надежности энергоснабжения. Бельгийское правительство объясняет переговоры с Engie стремлением обеспечить стране долгосрочный источник электроэнергии и больший национальный контроль над энергоснабжением.

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мировая экономика, бельгия, европа, украина, engie, ес