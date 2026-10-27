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Fix Price открыл первый склад в Белоруссии

Fix Price открыл первый склад в Белоруссии - 27.10.2026, ПРАЙМ

Fix Price открыл первый склад в Белоруссии

Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, открыла свой первый распределительный центр в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:15+0300

2026-10-27T12:15+0300

2026-10-27T12:18+0300

бизнес

белоруссия

астана

fix price

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, открыла свой первый распределительный центр в Белоруссии - помещение арендовано на пять лет, сообщили РИА Новости в компании. "Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, открывает первый распределительный центр под собственным управлением на территории Республики Беларусь. Помещение оформлено в аренду сроком на 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый распределительный центр стал для Fix Price Group PLC четырнадцатым. При этом это второй склад компании за пределами России - первый был открыт в Астане, и там же строится еще один. Новый склад площадью почти 14 тысяч квадратных метров расположен в логистическом комплексе "Прилесье" в Минской области и будет обеспечивать поставки в магазины сети по всей Белоруссии, а также может использоваться для поставок в другие страны, уточнили в компании. "Сегодня в магазинах Fix Price в Белоруссии ежедневно делают покупки около 200 тысяч человек. За этими цифрами стоит растущая нагрузка на логистику. Поэтому мы развиваем складскую инфраструктуру, в том числе и с перспективой дальнейшего роста сети в стране. Новый распределительный центр позволит нам снизить расходы и оптимизировать логистическую цепочку", - пояснил директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель.

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бизнес, белоруссия, астана, fix price