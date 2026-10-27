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Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря
Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря - 27.10.2026, ПРАЙМ
Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря
Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были произведены в шести разных местах на дне Балтийского моря, сообщил эксперт-криминалист... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:20+0300
2026-10-27T20:20+0300
2026-10-27T20:20+0300
газ
германия
украина
балтийское море
дмитрий песков
северный поток - 2
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ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были произведены в шести разных местах на дне Балтийского моря, сообщил эксперт-криминалист федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии Томас Форстер. Специалист BKA представил во вторник на заседании Высшего земельного суда в Гамбурге по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве "Северных потоков", презентацию с трехмерными моделями повреждений газопроводов и технические данные о причинах взрывов. По словам Форстера, четыре из шести зафиксированных взрывов привели к непосредственным утечкам газа, а еще два - лишь к внешним повреждениям труб. Он сообщил, что на месте последних криминалисты изъяли металлические детали со следами взрывчатки. Это дало основание следователям предполагать, что подрыв производился с помощью стальных емкостей, наполненных взрывчатым веществом. Форстер также отметил, что характер деформации труб и объемы разрушений свидетельствуют об использовании высокомощной взрывчатки военного назначения. По его словам, в одной из точек атаки труба была разорвана на протяжении почти 300 метров. Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, германия, украина, балтийское море, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Балтийское море, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря
BKA: подрывы "Северного потока" и "Северного потока-2" произошли в шести разных местах
ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были произведены в шести разных местах на дне Балтийского моря, сообщил эксперт-криминалист федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии Томас Форстер.
Специалист BKA представил во вторник на заседании Высшего земельного суда в Гамбурге по делу гражданина Украины
Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве "Северных потоков", презентацию с трехмерными моделями повреждений газопроводов и технические данные о причинах взрывов.
По словам Форстера, четыре из шести зафиксированных взрывов привели к непосредственным утечкам газа, а еще два - лишь к внешним повреждениям труб. Он сообщил, что на месте последних криминалисты изъяли металлические детали со следами взрывчатки. Это дало основание следователям предполагать, что подрыв производился с помощью стальных емкостей, наполненных взрывчатым веществом.
Форстер также отметил, что характер деформации труб и объемы разрушений свидетельствуют об использовании высокомощной взрывчатки военного назначения. По его словам, в одной из точек атаки труба была разорвана на протяжении почти 300 метров.
Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.
Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии
, откуда экстрадировали в Германию
. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков".
Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке 1" и "Северном п
отоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.