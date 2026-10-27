https://1prime.ru/20261027/bka-874668640.html

Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря

Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря - 27.10.2026, ПРАЙМ

Подрывы "Северных потоков" произошли в шести местах на дне Балтийского моря

Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были произведены в шести разных местах на дне Балтийского моря, сообщил эксперт-криминалист... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:20+0300

2026-10-27T20:20+0300

2026-10-27T20:20+0300

газ

германия

украина

балтийское море

дмитрий песков

северный поток - 2

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874668640.jpg?1793121603

ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были произведены в шести разных местах на дне Балтийского моря, сообщил эксперт-криминалист федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии Томас Форстер. Специалист BKA представил во вторник на заседании Высшего земельного суда в Гамбурге по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве "Северных потоков", презентацию с трехмерными моделями повреждений газопроводов и технические данные о причинах взрывов. По словам Форстера, четыре из шести зафиксированных взрывов привели к непосредственным утечкам газа, а еще два - лишь к внешним повреждениям труб. Он сообщил, что на месте последних криминалисты изъяли металлические детали со следами взрывчатки. Это дало основание следователям предполагать, что подрыв производился с помощью стальных емкостей, наполненных взрывчатым веществом. Форстер также отметил, что характер деформации труб и объемы разрушений свидетельствуют об использовании высокомощной взрывчатки военного назначения. По его словам, в одной из точек атаки труба была разорвана на протяжении почти 300 метров. Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

украина

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, украина, балтийское море, дмитрий песков, северный поток - 2