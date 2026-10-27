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Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ
Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ
Bank of New York Mellon усиливает мониторинг затрат на искусственный интеллект, чтобы избежать чрезмерных расходов, сообщил финансовый директор Дермот МакДоно,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:42+0300
2026-10-27T12:42+0300
технологии
bloomberg
финансы
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Bank of New York Mellon усиливает мониторинг затрат на искусственный интеллект, чтобы избежать чрезмерных расходов, сообщил финансовый директор Дермот МакДоно, пишет Bloomberg.По его словам, кредитор разработал инструменты для отслеживания затрат и направления задач к наиболее подходящим моделям. &quot;Мы стали довольно дисциплинированными и разработали сложную телеметрию, чтобы отслеживать, как тратим и используем токены. Мы не используем дорогие модели для дешевые запросы&quot;, — сказал МакДоно.Как отмечает агентство, способы использования ИИ крупнейшими банками мира находятся под пристальным вниманием на фоне роста затрат на внедрение моделей в масштабе. Внутренняя система BNY использует модели гиперскейлеров и является "независимой" от одного поставщика, а в банке работает около 400 агентов ИИ. При этом ИИ — лишь часть ежегодных расходов кредитора на технологии в размере 4 миллиардов долларов."Мы используем правильные модели для правильного проекта или правильной инициативы. У нас нет преданности какой-то одной конкретной модели", — подчеркнул МакДоно.Он подчеркнул, что банк не хочет чрезмерно жесткого внимания к затратам на ИИ, чтобы сдерживать его использование.
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технологии, bloomberg, финансы
Технологии, Bloomberg, Финансы
12:42 27.10.2026
 
Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ

Bloomberg: BNY разработала телеметрию для контроля расходов на ИИ

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Bank of New York близок к урегулированию претензий со стороны Федеральной таможенной службы РФ – Wall Street Journal
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Bank of New York Mellon усиливает мониторинг затрат на искусственный интеллект, чтобы избежать чрезмерных расходов, сообщил финансовый директор Дермот МакДоно, пишет Bloomberg.
По его словам, кредитор разработал инструменты для отслеживания затрат и направления задач к наиболее подходящим моделям.

"Мы стали довольно дисциплинированными и разработали сложную телеметрию, чтобы отслеживать, как тратим и используем токены. Мы не используем дорогие модели для дешевые запросы", — сказал МакДоно.

Как отмечает агентство, способы использования ИИ крупнейшими банками мира находятся под пристальным вниманием на фоне роста затрат на внедрение моделей в масштабе. Внутренняя система BNY использует модели гиперскейлеров и является "независимой" от одного поставщика, а в банке работает около 400 агентов ИИ. При этом ИИ — лишь часть ежегодных расходов кредитора на технологии в размере 4 миллиардов долларов.
"Мы используем правильные модели для правильного проекта или правильной инициативы. У нас нет преданности какой-то одной конкретной модели", — подчеркнул МакДоно.
Он подчеркнул, что банк не хочет чрезмерно жесткого внимания к затратам на ИИ, чтобы сдерживать его использование.
 
ТехнологииBloombergФинансы
 
 
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