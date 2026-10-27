https://1prime.ru/20261027/bny-874644090.html

Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ

Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Bank of New York придумал метод контроля расходов на ИИ

Bank of New York Mellon усиливает мониторинг затрат на искусственный интеллект, чтобы избежать чрезмерных расходов, сообщил финансовый директор Дермот МакДоно,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

технологии

bloomberg

финансы

https://img.cdn1prime.ru/img/archive/75590/77/755907782_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_455a50618ea5e7ea8c555ec6993f880c.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Bank of New York Mellon усиливает мониторинг затрат на искусственный интеллект, чтобы избежать чрезмерных расходов, сообщил финансовый директор Дермот МакДоно, пишет Bloomberg.По его словам, кредитор разработал инструменты для отслеживания затрат и направления задач к наиболее подходящим моделям. "Мы стали довольно дисциплинированными и разработали сложную телеметрию, чтобы отслеживать, как тратим и используем токены. Мы не используем дорогие модели для дешевые запросы", — сказал МакДоно.Как отмечает агентство, способы использования ИИ крупнейшими банками мира находятся под пристальным вниманием на фоне роста затрат на внедрение моделей в масштабе. Внутренняя система BNY использует модели гиперскейлеров и является "независимой" от одного поставщика, а в банке работает около 400 агентов ИИ. При этом ИИ — лишь часть ежегодных расходов кредитора на технологии в размере 4 миллиардов долларов."Мы используем правильные модели для правильного проекта или правильной инициативы. У нас нет преданности какой-то одной конкретной модели", — подчеркнул МакДоно.Он подчеркнул, что банк не хочет чрезмерно жесткого внимания к затратам на ИИ, чтобы сдерживать его использование.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, bloomberg, финансы