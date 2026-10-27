https://1prime.ru/20261027/boeing-874668128.html
Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году
Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году - 27.10.2026, ПРАЙМ
Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году
Американский авиаконцерн Boeing Co. в 2026 году не сможет выполнить свой план по поставкам 500 самолетов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:56+0300
2026-10-27T19:56+0300
2026-10-27T19:56+0300
бизнес
промышленность
boeing
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874668128.jpg?1793120175
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Американский авиаконцерн Boeing Co. в 2026 году не сможет выполнить свой план по поставкам 500 самолетов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Келли Ортберга.
"Компания сможет выйти на целевой показатель производства самолетов 737 в объеме 47 единиц в месяц только к началу 2027 года. Это стало серьезным препятствием для процесса восстановления компании. В результате Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в текущем году", - пишет агентство со ссылкой на слова Ортберга в рамках конференц-звонка.
С января по октябрь Boeing поставил заказчикам 475 самолетов.
Как отмечает Рейтер, на уровень месячного производства в 47 самолетов Boeing 737 компания рассчитывала выйти этим летом. Однако в сентябре Boeing сообщил, что не может достаточно быстро делать крылья.
На этом фоне акции Boeing падают в цене почти на 10% - до 170,05 доллара, что является минимальным значением с апреля 2025 года.
Boeing – один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В структуре компании функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, boeing
Бизнес, Промышленность, Boeing
Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году
Boeing Co. в 2026 году не выполнит план по поставкам 500 самолетов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Американский авиаконцерн Boeing Co. в 2026 году не сможет выполнить свой план по поставкам 500 самолетов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Келли Ортберга.
"Компания сможет выйти на целевой показатель производства самолетов 737 в объеме 47 единиц в месяц только к началу 2027 года. Это стало серьезным препятствием для процесса восстановления компании. В результате Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в текущем году", - пишет агентство со ссылкой на слова Ортберга в рамках конференц-звонка.
С января по октябрь Boeing поставил заказчикам 475 самолетов.
Как отмечает Рейтер, на уровень месячного производства в 47 самолетов Boeing 737 компания рассчитывала выйти этим летом. Однако в сентябре Boeing сообщил, что не может достаточно быстро делать крылья.
На этом фоне акции Boeing падают в цене почти на 10% - до 170,05 доллара, что является минимальным значением с апреля 2025 года.
Boeing – один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В структуре компании функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.