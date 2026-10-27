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Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году

Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году - 27.10.2026, ПРАЙМ

Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в 2026 году

Американский авиаконцерн Boeing Co. в 2026 году не сможет выполнить свой план по поставкам 500 самолетов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:56+0300

2026-10-27T19:56+0300

2026-10-27T19:56+0300

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промышленность

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Американский авиаконцерн Boeing Co. в 2026 году не сможет выполнить свой план по поставкам 500 самолетов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Келли Ортберга. "Компания сможет выйти на целевой показатель производства самолетов 737 в объеме 47 единиц в месяц только к началу 2027 года. Это стало серьезным препятствием для процесса восстановления компании. В результате Boeing не выполнит план по поставкам 500 самолетов в текущем году", - пишет агентство со ссылкой на слова Ортберга в рамках конференц-звонка. С января по октябрь Boeing поставил заказчикам 475 самолетов. Как отмечает Рейтер, на уровень месячного производства в 47 самолетов Boeing 737 компания рассчитывала выйти этим летом. Однако в сентябре Boeing сообщил, что не может достаточно быстро делать крылья. На этом фоне акции Boeing падают в цене почти на 10% - до 170,05 доллара, что является минимальным значением с апреля 2025 года. Boeing – один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. В структуре компании функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, boeing