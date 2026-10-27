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Британия ведет с ЕС переговоры о свободном перемещении, пишет Times

Британия ведет с ЕС переговоры о свободном перемещении, пишет Times - 27.10.2026, ПРАЙМ

Британия ведет с ЕС переговоры о свободном перемещении, пишет Times

Великобритания ведет с Евросоюзом переговоры о возвращении к свободному перемещению, сообщает газета Times со ссылкой на источники. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:55+0300

2026-10-27T10:55+0300

2026-10-27T10:55+0300

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ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Великобритания ведет с Евросоюзом переговоры о возвращении к свободному перемещению, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Великобритания ведет переговоры с ЕС о потенциальном возвращении к свободному перемещению и других вариантах для сближения", - говорится в материале. Как сообщил изданию источник, переговоры ведутся через "дипломатические каналы". Великобритания обсуждает с блоком несколько вариантов, которые будут раскрыты в течение нескольких следующих недель. В прошлую субботу Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем не исключил, что Великобритания могла бы вернуться к свободному передвижению с ЕС.

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мировая экономика, великобритания, энди бернем, ес