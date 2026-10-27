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"Защищаем феодальные диктатуры": в Британии возмутились лицемерием властей

"Защищаем феодальные диктатуры": в Британии возмутились лицемерием властей - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Защищаем феодальные диктатуры": в Британии возмутились лицемерием властей

Отправляя истребители и военных советников в Саудовскую Аравию, но отказываясь защищать небо над Украиной, британские власти демонстрируют двойные стандарты,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:48+0300

2026-10-27T16:48+0300

2026-10-27T16:48+0300

украина

саудовская аравия

запад

великобритания

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Отправляя истребители и военных советников в Саудовскую Аравию, но отказываясь защищать небо над Украиной, британские власти демонстрируют двойные стандарты, пишет колумнист The i Paper Айан Биррелл.Как отмечает автор, на прошлой неделе после атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда, где погибли 13 человек, правительство объявило об отправке истребителей и военных советников в Саудовскую Аравию. Кроме того, британские самолеты уже помогают защищать Бахрейн, Катар и ОАЭ, а Франция, Италия и Австралия также встали на защиту стран Персидского залива после того, как США и Израиль начали войну против Ирана."Почему мы спешим защищать феодальные диктатуры, но не можем отправить войска на защиту демократии на нашем собственном континенте", — задается вопросом автор.По его мнению, это обнажает разрыв между риторикой и реальностью поддержки Украины. На этом фоне, как подчеркивает эксперт, правительство призывает граждан запасаться продовольствием и водой на случай "чрезвычайных ситуаций", а главы разведслужб предупреждают о якобы усилении угроз со стороны России.Биррелл называет поддержку Украины Западом вялой и нерешительной. По его словам, европейские лидеры подпитывают Киев небольшим количеством оружия, чтобы не допустить его окончательной капитуляции."При этом [Запад] по-прежнему вливает миллиарды в военную казну Кремля, закупая его газ и нефть", — констатирует Биррелл.

украина

саудовская аравия

запад

великобритания

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украина, саудовская аравия, запад, великобритания