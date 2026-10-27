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Россиянам рассказали, как выбрать вклад и не потерять доход - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как выбрать вклад и не потерять доход
Россиянам рассказали, как выбрать вклад и не потерять доход - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как выбрать вклад и не потерять доход
Банки активно привлекают клиентов рекордными ставками по депозитам до 22% годовых, но за рекламными обещаниями часто кроются жесткие финансовые условия. О том,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T03:03+0300
2026-10-27T03:03+0300
эксклюзив
финансы
банки
депозиты
вклады
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Банки активно привлекают клиентов рекордными ставками по депозитам до 22% годовых, но за рекламными обещаниями часто кроются жесткие финансовые условия. О том, что скрывается под многообещающими банковскими продуктами и как выбрать оптимальную стратегию и сберечь деньги, агентству "Прайм" рассказала заведующая кафедрой отраслевой экономики и финансов РГПУ им. А.И. Герцена Тамара Яковлева.Финансовые организации часто привязывают максимальную выгоду к обязательным ежемесячным тратам по карте: клиент должен не просто "положить деньги", а изменить свои привычки — регулярно оплачивать покупки именно этой картой и контролировать, попадают ли в зачет нужные операции."Например, банк иногда не засчитывает простые переводы или коммунальные платежи. Если по вкладу обещано 20% годовых при ежемесячных тратах по карте на 30 тыс. рублей, а без выполнения условия ставка составляет лишь 5%, то один пропущенный месяц может обнулить значительную часть ожидаемого дохода", — говорит Яковлева.Вторая популярная уловка, по ее словам, касается "лестничных" депозитов, когда высокая ставка, действующая в первые месяцы, со временем снижается. То есть рекламируемые 22% — это верхняя "ступенька" лестницы; они часто действуют только первый месяц, а затем доходность падает до 15% или 10%. Люди ошибочно принимают стартовую цифру за гарантию того, что такая ставка будет действовать весь срок, хотя оценивать нужно итоговую среднюю доходность.Кроме того, банки часто предлагают максимальный процент только на "новые деньги". Это капитал, который поступает наличными или со счетов других финансовых организаций. Если человек просто закроет старый договор и откроет новый внутри одного банка, система не даст бонус. Постоянно переводить капитал ради приветственных надбавок стоит лишь при строгом математическом расчете.Разница в ставках должна перекрывать время на переводы и возможную потерю процентов в период "перелета" денег. Важно учитывать сроки зачисления, лимиты переводов, требования по минимальной сумме и не отказываться от надежного вклада с хорошей ставкой на весь срок ради небольшой надбавки.На фоне колебания ключевой ставки эксперт советует не делать категоричный выбор — либо годовой вклад, либо накопительный счет. Если деньги понадобятся в ближайшие месяцы, то длинный договор окажется невыгодным, так как при досрочном расторжении банк обычно пересчитывает проценты по минимальной ставке. Сейчас оптимальна комбинация: часть средств лучше оставить на накопительном счете для резервного фонда и внезапных трат, часть — для сбережений и "финансовой подушки" — стоит разместить на срочном вкладе, чтобы зафиксировать доходность и закрепить сегодняшнюю ставку до ее возможного снижения.Отдельно стоит обратить внимание на недавно введенный налог по банковским депозитам. По ее словам, сборы взимаются не с общей суммы на счету, а с процентной прибыли сверх необлагаемого лимита. "Обычному вкладчику с суммой около 1 миллиона рублей переживать не о чем, так как при ставке около 14‒16% годовых он получит около 140–160 тыс. рублей процентов за год, то есть останется в пределах необлагаемого лимита. Если итоговая прибыль превысит лимит, государство начислит НДФЛ: 13% взимаются до 2,4 млн рублей, 15% — с суммы выше этого порога. "Банк передает сведения в налоговую службу, поэтому гражданам не придется лично собирать бумажные справки: уведомление и расчет формируются автоматически, а уплатить налог необходимо в установленный срок", — резюмировала Тамара Яковлева.
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эксклюзив, финансы, банки, депозиты, вклады
Эксклюзив, Финансы, Банки, депозиты, Вклады
03:03 27.10.2026
 
Россиянам рассказали, как выбрать вклад и не потерять доход

Эксперт раскрыла уловки банков с рекордными ставками по депозитам

Вклады в банках
Вклады в банках
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Банки активно привлекают клиентов рекордными ставками по депозитам до 22% годовых, но за рекламными обещаниями часто кроются жесткие финансовые условия. О том, что скрывается под многообещающими банковскими продуктами и как выбрать оптимальную стратегию и сберечь деньги, агентству "Прайм" рассказала заведующая кафедрой отраслевой экономики и финансов РГПУ им. А.И. Герцена Тамара Яковлева.
Финансовые организации часто привязывают максимальную выгоду к обязательным ежемесячным тратам по карте: клиент должен не просто "положить деньги", а изменить свои привычки — регулярно оплачивать покупки именно этой картой и контролировать, попадают ли в зачет нужные операции.
"Например, банк иногда не засчитывает простые переводы или коммунальные платежи. Если по вкладу обещано 20% годовых при ежемесячных тратах по карте на 30 тыс. рублей, а без выполнения условия ставка составляет лишь 5%, то один пропущенный месяц может обнулить значительную часть ожидаемого дохода", — говорит Яковлева.
Вторая популярная уловка, по ее словам, касается "лестничных" депозитов, когда высокая ставка, действующая в первые месяцы, со временем снижается. То есть рекламируемые 22% — это верхняя "ступенька" лестницы; они часто действуют только первый месяц, а затем доходность падает до 15% или 10%. Люди ошибочно принимают стартовую цифру за гарантию того, что такая ставка будет действовать весь срок, хотя оценивать нужно итоговую среднюю доходность.
Кроме того, банки часто предлагают максимальный процент только на "новые деньги". Это капитал, который поступает наличными или со счетов других финансовых организаций. Если человек просто закроет старый договор и откроет новый внутри одного банка, система не даст бонус. Постоянно переводить капитал ради приветственных надбавок стоит лишь при строгом математическом расчете.
Разница в ставках должна перекрывать время на переводы и возможную потерю процентов в период "перелета" денег. Важно учитывать сроки зачисления, лимиты переводов, требования по минимальной сумме и не отказываться от надежного вклада с хорошей ставкой на весь срок ради небольшой надбавки.
На фоне колебания ключевой ставки эксперт советует не делать категоричный выбор — либо годовой вклад, либо накопительный счет. Если деньги понадобятся в ближайшие месяцы, то длинный договор окажется невыгодным, так как при досрочном расторжении банк обычно пересчитывает проценты по минимальной ставке. Сейчас оптимальна комбинация: часть средств лучше оставить на накопительном счете для резервного фонда и внезапных трат, часть — для сбережений и "финансовой подушки" — стоит разместить на срочном вкладе, чтобы зафиксировать доходность и закрепить сегодняшнюю ставку до ее возможного снижения.
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Отдельно стоит обратить внимание на недавно введенный налог по банковским депозитам. По ее словам, сборы взимаются не с общей суммы на счету, а с процентной прибыли сверх необлагаемого лимита. "Обычному вкладчику с суммой около 1 миллиона рублей переживать не о чем, так как при ставке около 14‒16% годовых он получит около 140–160 тыс. рублей процентов за год, то есть останется в пределах необлагаемого лимита. Если итоговая прибыль превысит лимит, государство начислит НДФЛ: 13% взимаются до 2,4 млн рублей, 15% — с суммы выше этого порога. "Банк передает сведения в налоговую службу, поэтому гражданам не придется лично собирать бумажные справки: уведомление и расчет формируются автоматически, а уплатить налог необходимо в установленный срок", — резюмировала Тамара Яковлева.
 
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