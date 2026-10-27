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Посол России позитивно оценил связи с Джибути в торгово-экономической сфере
Посол России позитивно оценил связи с Джибути в торгово-экономической сфере - 27.10.2026, ПРАЙМ
Посол России позитивно оценил связи с Джибути в торгово-экономической сфере
Посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук позитивно оценил сотрудничество с Джибути в торгово-экономической и военной сферах. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:47+0300
2026-10-27T09:47+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук позитивно оценил сотрудничество с Джибути в торгово-экономической и военной сферах. "В практическом разрезе наибольший интерес для (джибутийских. - ред.) коллег представляют торгово-экономическая, инвестиционная, образовательная, военная, культурно-гуманитарная и технологическая сферы. В большинстве из них мы активно сотрудничаем и имеем весьма позитивные результаты", - сказал Ливичук РИА Новости. По словам посла, российская сторона старается привлекать джибутийских партнеров к максимально возможному кругу мероприятий. В свою очередь, они отдают предпочтение культурно-гуманитарным и образовательным форумам, конференциям и другим встречам в России, среди них Международный экономический форум в Казани, Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, Глобальный цифровой форум. Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года. Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.
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РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАНЬ, МОСКВА, АФРИКА, МИД РФ
Посол России позитивно оценил связи с Джибути в торгово-экономической сфере
Посол России позитивно оценил связи с Джибути в торгово-экономической и военной сферах
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук позитивно оценил сотрудничество с Джибути в торгово-экономической и военной сферах.
"В практическом разрезе наибольший интерес для (джибутийских. - ред.) коллег представляют торгово-экономическая, инвестиционная, образовательная, военная, культурно-гуманитарная и технологическая сферы. В большинстве из них мы активно сотрудничаем и имеем весьма позитивные результаты", - сказал Ливичук РИА Новости.
По словам посла, российская сторона старается привлекать джибутийских партнеров к максимально возможному кругу мероприятий. В свою очередь, они отдают предпочтение культурно-гуманитарным и образовательным форумам, конференциям и другим встречам в России, среди них Международный экономический форум в Казани, Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, Глобальный цифровой форум.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года. Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.