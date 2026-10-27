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Египет призвал расширить возможности Форума стран-экспортеров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Египет призвал расширить возможности Форума стран-экспортеров газа
Египет призвал расширить возможности Форума стран-экспортеров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Египет призвал расширить возможности Форума стран-экспортеров газа
Египет призывает расширить возможности Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) для ответа на вызовы в энергосекторе и обмена опытом, заявил во вторник министр... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:14+0300
2026-10-27T16:14+0300
газ
египет
москва
алжир
фсэг
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Египет призывает расширить возможности Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) для ответа на вызовы в энергосекторе и обмена опытом, заявил во вторник министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави. "Египет призывает к расширению возможностей ФСЭГ в качестве платформы для обмена опытом, расширения инвестиций и ответа на вызовы в этом секторе. Призываем к совместной работе, чтобы противостоять вызовам касательно новых проблем в этой сфере", - заявил Бадави в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, египет, москва, алжир, фсэг
Газ, ЕГИПЕТ, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
16:14 27.10.2026
 
Египет призвал расширить возможности Форума стран-экспортеров газа

Министр нефти Бадави: Египет призывает расширить возможности Форума стран-экспортеров газа

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Египет призывает расширить возможности Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) для ответа на вызовы в энергосекторе и обмена опытом, заявил во вторник министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави.
"Египет призывает к расширению возможностей ФСЭГ в качестве платформы для обмена опытом, расширения инвестиций и ответа на вызовы в этом секторе. Призываем к совместной работе, чтобы противостоять вызовам касательно новых проблем в этой сфере", - заявил Бадави в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
ГазЕГИПЕТМОСКВААЛЖИРФСЭГ
 
 
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