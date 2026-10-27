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ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico - 27.10.2026, ПРАЙМ
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico
Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:45+0300
2026-10-27T11:45+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке, преимущественно американских и азиатских, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС и другие осведомленные источники. Среди крупнейших корпораций, работающих на рынке Евросоюза, — американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta* и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei, Lenovo и другие. "Еврокомиссия изучает возможность использовать доходы от глобального корпоративного налога для финансирования следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Politico. При этом крупнейшие международные корпорации, работающие на рынке Евросоюза, - преимущественно американские и азиатские компании. По информации издания, идею активно поддержал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече лидеров Евросоюза в октябре. Решение о направлении этих поступлений в бюджет пока официально не принято. Еврокомиссия и председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время обсуждают, как наполнить дефицитный будущий бюджет ЕС, чтобы сделать его приемлемым для стран ЕС. Речь идет о формировании бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Источники Politico не уточнили, какой объем средств может принести налог на международные корпорации и какие именно компании могут попасть под его действие. По данным Eurostat, в 2024 году под иностранным контролем находился примерно 1% предприятий ЕС. На них приходилось 16% занятости и 24% добавленной стоимости. Из предприятий с иностранным контролем 59% принадлежали структурам из других стран Евросоюза, а 41% — владельцам за его пределами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, ес, politico, amazon, toyota camry
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, Politico, Amazon, Toyota Camry
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico
Politico: ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших американских и азиатских корпораций
БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке, преимущественно американских и азиатских, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС и другие осведомленные источники.
Среди крупнейших корпораций, работающих на рынке Евросоюза, — американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta* и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei, Lenovo и другие.
"Еврокомиссия изучает возможность использовать доходы от глобального корпоративного налога для финансирования следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Politico.
При этом крупнейшие международные корпорации, работающие на рынке Евросоюза, - преимущественно американские и азиатские компании.
По информации издания, идею активно поддержал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече лидеров Евросоюза в октябре.
Решение о направлении этих поступлений в бюджет пока официально не принято.
Еврокомиссия и председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время обсуждают, как наполнить дефицитный будущий бюджет ЕС, чтобы сделать его приемлемым для стран ЕС.
Речь идет о формировании бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Источники Politico не уточнили, какой объем средств может принести налог на международные корпорации и какие именно компании могут попасть под его действие.
По данным Eurostat, в 2024 году под иностранным контролем находился примерно 1% предприятий ЕС. На них приходилось 16% занятости и 24% добавленной стоимости. Из предприятий с иностранным контролем 59% принадлежали структурам из других стран Евросоюза, а 41% — владельцам за его пределами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.