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ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico - 27.10.2026, ПРАЙМ
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico
Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:45+0300
2026-10-27T11:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке, преимущественно американских и азиатских, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС и другие осведомленные источники. Среди крупнейших корпораций, работающих на рынке Евросоюза, — американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta* и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei, Lenovo и другие. "Еврокомиссия изучает возможность использовать доходы от глобального корпоративного налога для финансирования следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Politico. При этом крупнейшие международные корпорации, работающие на рынке Евросоюза, - преимущественно американские и азиатские компании. По информации издания, идею активно поддержал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече лидеров Евросоюза в октябре. Решение о направлении этих поступлений в бюджет пока официально не принято. Еврокомиссия и председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время обсуждают, как наполнить дефицитный будущий бюджет ЕС, чтобы сделать его приемлемым для стран ЕС. Речь идет о формировании бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Источники Politico не уточнили, какой объем средств может принести налог на международные корпорации и какие именно компании могут попасть под его действие. По данным Eurostat, в 2024 году под иностранным контролем находился примерно 1% предприятий ЕС. На них приходилось 16% занятости и 24% добавленной стоимости. Из предприятий с иностранным контролем 59% принадлежали структурам из других стран Евросоюза, а 41% — владельцам за его пределами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, ес, politico, amazon, toyota camry
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, Politico, Amazon, Toyota Camry
11:45 27.10.2026 (обновлено: 11:48 27.10.2026)
 
ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico

Politico: ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших американских и азиатских корпораций

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке, преимущественно американских и азиатских, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС и другие осведомленные источники.
Среди крупнейших корпораций, работающих на рынке Евросоюза, — американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta* и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei, Lenovo и другие.
"Еврокомиссия изучает возможность использовать доходы от глобального корпоративного налога для финансирования следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Politico.
При этом крупнейшие международные корпорации, работающие на рынке Евросоюза, - преимущественно американские и азиатские компании.
По информации издания, идею активно поддержал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече лидеров Евросоюза в октябре.
Решение о направлении этих поступлений в бюджет пока официально не принято.
Еврокомиссия и председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время обсуждают, как наполнить дефицитный будущий бюджет ЕС, чтобы сделать его приемлемым для стран ЕС.
Речь идет о формировании бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Источники Politico не уточнили, какой объем средств может принести налог на международные корпорации и какие именно компании могут попасть под его действие.
По данным Eurostat, в 2024 году под иностранным контролем находился примерно 1% предприятий ЕС. На них приходилось 16% занятости и 24% добавленной стоимости. Из предприятий с иностранным контролем 59% принадлежали структурам из других стран Евросоюза, а 41% — владельцам за его пределами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕСPoliticoAmazonToyota Camry
 
 
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