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ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico

ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico - 27.10.2026, ПРАЙМ

ЕК хочет пополнить бюджет за счет крупнейших корпораций, пишет Politico

Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:45+0300

2026-10-27T11:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от налогообложения крупнейших международных корпораций, работающих на европейском рынке, преимущественно американских и азиатских, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС и другие осведомленные источники. Среди крупнейших корпораций, работающих на рынке Евросоюза, — американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta* и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei, Lenovo и другие. "Еврокомиссия изучает возможность использовать доходы от глобального корпоративного налога для финансирования следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Politico. При этом крупнейшие международные корпорации, работающие на рынке Евросоюза, - преимущественно американские и азиатские компании. По информации издания, идею активно поддержал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече лидеров Евросоюза в октябре. Решение о направлении этих поступлений в бюджет пока официально не принято. Еврокомиссия и председатель Евросовета Антониу Кошта в настоящее время обсуждают, как наполнить дефицитный будущий бюджет ЕС, чтобы сделать его приемлемым для стран ЕС. Речь идет о формировании бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Источники Politico не уточнили, какой объем средств может принести налог на международные корпорации и какие именно компании могут попасть под его действие. По данным Eurostat, в 2024 году под иностранным контролем находился примерно 1% предприятий ЕС. На них приходилось 16% занятости и 24% добавленной стоимости. Из предприятий с иностранным контролем 59% принадлежали структурам из других стран Евросоюза, а 41% — владельцам за его пределами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, ес, politico, amazon, toyota camry