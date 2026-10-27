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Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей
Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей - 27.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей
Поиск туров для отдыха за границей следует начинать за шесть-девять месяцев до отпуска, который приходится на высокий сезон, это поможет сэкономить до 20-30% от | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T04:06+0300
2026-10-27T04:06+0300
туризм
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Поиск туров для отдыха за границей следует начинать за шесть-девять месяцев до отпуска, который приходится на высокий сезон, это поможет сэкономить до 20-30% от стоимости поездки, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Отдых за границей может обойтись на десятки тысяч рублей дешевле, если правильно выбрать даты поездки. Если отпуск приходится на высокий сезон, новогодние праздники или школьные каникулы, поиск туров следует начинать за шесть-девять месяцев до поездки", - сказал Юртаев. По его словам, зачастую в период раннего бронирования туроператоры предлагают скидки 20-30% от заявленной стоимости. Эксперт отметил, что главное преимущество такого бронирования заключается в возможности выбора подходящего варианта отеля и рейса в рамках пакета, пока лучшие предложения доступны. Юртаев поделился, что сэкономить на путешествии можно и посредством вылета из соседнего города. Кроме того, следует проверять стоимость пакетов с вылетом на один-два дня раньше или позже запланированной даты - иногда небольшое изменение графика позволяет существенно сэкономить. Он также подчеркнул, что в длительных путешествиях выгоднее приобрести местную SIM-карту или туристическую eSIM с пакетом мобильного интернета, чтобы не подключать роуминг. Также следует выбирать общественный транспорт вместо такси, так как во многих странах это может обойтись намного дешевле.
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4.7
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192
40
192
40
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4.7
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туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
04:06 27.10.2026
 
Эксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей

Эксперт Юртаев: поиск туров за границу поможет сэкономить до 20-30% от стоимости поездки

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Поиск туров для отдыха за границей следует начинать за шесть-девять месяцев до отпуска, который приходится на высокий сезон, это поможет сэкономить до 20-30% от стоимости поездки, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора туров "Турвизор" Илья Юртаев.
"Отдых за границей может обойтись на десятки тысяч рублей дешевле, если правильно выбрать даты поездки. Если отпуск приходится на высокий сезон, новогодние праздники или школьные каникулы, поиск туров следует начинать за шесть-девять месяцев до поездки", - сказал Юртаев.
По его словам, зачастую в период раннего бронирования туроператоры предлагают скидки 20-30% от заявленной стоимости. Эксперт отметил, что главное преимущество такого бронирования заключается в возможности выбора подходящего варианта отеля и рейса в рамках пакета, пока лучшие предложения доступны.
Юртаев поделился, что сэкономить на путешествии можно и посредством вылета из соседнего города. Кроме того, следует проверять стоимость пакетов с вылетом на один-два дня раньше или позже запланированной даты - иногда небольшое изменение графика позволяет существенно сэкономить.
Он также подчеркнул, что в длительных путешествиях выгоднее приобрести местную SIM-карту или туристическую eSIM с пакетом мобильного интернета, чтобы не подключать роуминг. Также следует выбирать общественный транспорт вместо такси, так как во многих странах это может обойтись намного дешевле.
 
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