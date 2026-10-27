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Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах
Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах - 27.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах
Отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" предложила включить меры по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных продавцов на... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:50+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" предложила включить меры по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных продавцов на маркетплейсах в стратегию развития цифровых платформ, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
В отраслевую экспертную группу входят более 50 ведущих торговых и интернет-компаний, ассоциации, институты развития, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторг, ФАС, ФНС и ФТС России, а также представители научного сообщества.
"В рамках разработки национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" подготовила проект доклада, в котором отдельный блок посвящен выравниванию условий конкуренции между российскими и иностранными участниками рынка цифровых платформ", - сказал Соколов на заседании Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ.
По его словам, экспертная группа обозначила создание равных условий для российских и зарубежных платформ как приоритетную задачу дальнейшего развития цифровой торговли.
Глава АКИТ отметил, что российские платформы обязаны соблюдать требования национального законодательства, инвестировать в развитие инфраструктуры и выполнять обязательства перед покупателями. При этом иностранные участники рынка могут работать в иных регуляторных и экономических условиях, что создает дисбаланс в конкуренции.
В проекте доклада эти различия отражены в разделе о структурных барьерах. По мере развития трансграничной электронной торговли и расширения присутствия зарубежных платформ возрастает значение технологической, инфраструктурной и коммерческой конкурентоспособности российских игроков, говорится в документе.
Разработка национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года ведется межведомственной рабочей группой под руководством замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина. Представить итоговую стратегию президенту планируется в феврале 2027 года.
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бизнес, технологии, россия, максим орешкин, акит, минцифры, минпромторг
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Максим Орешкин, АКИТ, Минцифры, Минпромторг
Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах
Экспертная группа предложила выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" предложила включить меры по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных продавцов на маркетплейсах в стратегию развития цифровых платформ, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
В отраслевую экспертную группу входят более 50 ведущих торговых и интернет-компаний, ассоциации, институты развития, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторг, ФАС, ФНС и ФТС России, а также представители научного сообщества.
"В рамках разработки национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" подготовила проект доклада, в котором отдельный блок посвящен выравниванию условий конкуренции между российскими и иностранными участниками рынка цифровых платформ", - сказал Соколов на заседании Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ.
По его словам, экспертная группа обозначила создание равных условий для российских и зарубежных платформ как приоритетную задачу дальнейшего развития цифровой торговли.
Глава АКИТ отметил, что российские платформы обязаны соблюдать требования национального законодательства, инвестировать в развитие инфраструктуры и выполнять обязательства перед покупателями. При этом иностранные участники рынка могут работать в иных регуляторных и экономических условиях, что создает дисбаланс в конкуренции.
В проекте доклада эти различия отражены в разделе о структурных барьерах. По мере развития трансграничной электронной торговли и расширения присутствия зарубежных платформ возрастает значение технологической, инфраструктурной и коммерческой конкурентоспособности российских игроков, говорится в документе.
Разработка национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года ведется межведомственной рабочей группой под руководством замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина. Представить итоговую стратегию президенту планируется в феврале 2027 года.