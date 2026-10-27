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Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах

Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах - 27.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты предложили выравнивать условия конкуренции на маркетплейсах

Отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" предложила включить меры по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных продавцов на... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:50+0300

2026-10-27T16:50+0300

2026-10-27T16:50+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" предложила включить меры по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных продавцов на маркетплейсах в стратегию развития цифровых платформ, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В отраслевую экспертную группу входят более 50 ведущих торговых и интернет-компаний, ассоциации, институты развития, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторг, ФАС, ФНС и ФТС России, а также представители научного сообщества. "В рамках разработки национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года отраслевая экспертная группа по направлению "Торговля" подготовила проект доклада, в котором отдельный блок посвящен выравниванию условий конкуренции между российскими и иностранными участниками рынка цифровых платформ", - сказал Соколов на заседании Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП РФ. По его словам, экспертная группа обозначила создание равных условий для российских и зарубежных платформ как приоритетную задачу дальнейшего развития цифровой торговли. Глава АКИТ отметил, что российские платформы обязаны соблюдать требования национального законодательства, инвестировать в развитие инфраструктуры и выполнять обязательства перед покупателями. При этом иностранные участники рынка могут работать в иных регуляторных и экономических условиях, что создает дисбаланс в конкуренции. В проекте доклада эти различия отражены в разделе о структурных барьерах. По мере развития трансграничной электронной торговли и расширения присутствия зарубежных платформ возрастает значение технологической, инфраструктурной и коммерческой конкурентоспособности российских игроков, говорится в документе. Разработка национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года ведется межведомственной рабочей группой под руководством замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина. Представить итоговую стратегию президенту планируется в феврале 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, максим орешкин, акит, минцифры, минпромторг