https://1prime.ru/20261027/eksport-874636603.html

Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3%

Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3%

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 7,3% и составил 109,5 миллиарда долларов, сообщил глава... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T11:00+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

"синара"

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 7,3% и составил 109,5 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Продолжает расти несырьевой неэнергетический экспорт. За восемь месяцев этого года он увеличился на 7,3% и достиг 109,5 миллиарда долларов", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер". Министр отметил, что 80 миллиардов долларов из этого числа приходится на промышленную продукцию. "Существенная доля в ННЭ приходится на экспорт продукции машиностроения. Например, ТМХ и "Синара" поставляют подвижной состав в другие страны", - добавил Алиханов.

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россия, антон алиханов, минпромторг, "синара"