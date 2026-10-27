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Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3%
Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3%
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 7,3% и составил 109,5 миллиарда долларов, сообщил глава... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:56+0300
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2026-10-27T11:00+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
"синара"
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 7,3% и составил 109,5 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Продолжает расти несырьевой неэнергетический экспорт. За восемь месяцев этого года он увеличился на 7,3% и достиг 109,5 миллиарда долларов", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер". Министр отметил, что 80 миллиардов долларов из этого числа приходится на промышленную продукцию. "Существенная доля в ННЭ приходится на экспорт продукции машиностроения. Например, ТМХ и "Синара" поставляют подвижной состав в другие страны", - добавил Алиханов.
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россия, антон алиханов, минпромторг, "синара"
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, "Синара"
Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на 7,3%
Алиханов: несырьевой неэнергетический экспорт из России за восемь месяцев вырос на 7,3%
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 7,3% и составил 109,5 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Продолжает расти несырьевой неэнергетический экспорт. За восемь месяцев этого года он увеличился на 7,3% и достиг 109,5 миллиарда долларов", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер".
Министр отметил, что 80 миллиардов долларов из этого числа приходится на промышленную продукцию.
"Существенная доля в ННЭ приходится на экспорт продукции машиностроения. Например, ТМХ и "Синара" поставляют подвижной состав в другие страны", - добавил Алиханов.