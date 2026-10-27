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ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине
Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T01:11+0300
2026-10-27T01:11+0300
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ПАРИЖ, 27 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета.
"Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
В коммюнике отмечается, что Брюссель также выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
"С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЗАПАД, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, НАТО
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине
Совет ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине
ПАРИЖ, 27 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета.
"Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
В коммюнике отмечается, что Брюссель также выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
"С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.