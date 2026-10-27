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ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине
Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T01:11+0300
2026-10-27T01:11+0300
мировая экономика
украина
брюссель
запад
ес
европейский фонд мира
нато
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ПАРИЖ, 27 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета. "Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении. В коммюнике отмечается, что Брюссель также выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине. "С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, брюссель, запад, ес, европейский фонд мира, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЗАПАД, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, НАТО
01:11 27.10.2026
 
ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации за поставки оружия Украине

Совет ЕС выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине

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ПАРИЖ, 27 окт - ПРАЙМ. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине, говорится в заявлении совета.
"Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
В коммюнике отмечается, что Брюссель также выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
"С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАБрюссельЗАПАДЕСЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРАНАТО
 
 
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