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FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре за 70 миллиардов евро в год - 27.10.2026, ПРАЙМ
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FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре за 70 миллиардов евро в год
FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре за 70 миллиардов евро в год - 27.10.2026, ПРАЙМ
FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре за 70 миллиардов евро в год
Еврокомиссия предлагает обязать страны ЕС планировать меры защиты от жары, наводнений и пожаров с учетом потепления на 3 градуса Цельсия к концу века,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:46+0300
2026-10-27T11:46+0300
мировая экономика
ес
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает обязать страны ЕС планировать меры защиты от жары, наводнений и пожаров с учетом потепления на 3 градуса Цельсия к концу века, потребность в финансировании такой подготовки оценивается в 70 миллиардов евро в год, однако отдельного общеевропейского финансирования проект не предусматривает, сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа. "Новые правила обяжут страны подготовиться к потеплению на 3 градуса Цельсия… Еврокомиссия считает, что на адаптацию ЕС потребуется 70 миллиардов евро в год до 2050 года. Однако предложение не будет сопровождаться финансированием", - пишет Financial Times. По проекту страны также должны будут определить органы, отвечающие за климатические риски в разных секторах экономики. Речь идет о планировании действий на случай экстремальной жары, наводнений и лесных пожаров. Проект не уточняет, как эти расходы будут покрываться и какая часть может лечь на национальные бюджеты. Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил FT, что сокращения выбросов уже недостаточно для защиты жителей от последствий изменения климата. Предложение должно стать частью рамочной программы ЕС по климатической устойчивости. Оно пока не принято и не предусматривает новых средств на адаптацию, отдельное финансирование мер будет зависеть от переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза.
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мировая экономика, ес
Мировая экономика, ЕС
11:46 27.10.2026
 
FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре за 70 миллиардов евро в год

FT: страны ЕС могут обязать готовиться к жаре, наводнениям и пожарам за 70 млрд евро в год

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает обязать страны ЕС планировать меры защиты от жары, наводнений и пожаров с учетом потепления на 3 градуса Цельсия к концу века, потребность в финансировании такой подготовки оценивается в 70 миллиардов евро в год, однако отдельного общеевропейского финансирования проект не предусматривает, сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа.
"Новые правила обяжут страны подготовиться к потеплению на 3 градуса Цельсия… Еврокомиссия считает, что на адаптацию ЕС потребуется 70 миллиардов евро в год до 2050 года. Однако предложение не будет сопровождаться финансированием", - пишет Financial Times.
По проекту страны также должны будут определить органы, отвечающие за климатические риски в разных секторах экономики. Речь идет о планировании действий на случай экстремальной жары, наводнений и лесных пожаров.
Проект не уточняет, как эти расходы будут покрываться и какая часть может лечь на национальные бюджеты.
Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил FT, что сокращения выбросов уже недостаточно для защиты жителей от последствий изменения климата.
Предложение должно стать частью рамочной программы ЕС по климатической устойчивости. Оно пока не принято и не предусматривает новых средств на адаптацию, отдельное финансирование мер будет зависеть от переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза.
 
Мировая экономикаЕС
 
 
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