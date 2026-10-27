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Страны Северной Европы подписали декларацию о цифровой защите детей

Страны Северной Европы подписали декларацию о цифровой защите детей - 27.10.2026, ПРАЙМ

Страны Северной Европы подписали декларацию о цифровой защите детей

Страны Северной Европы подписали совместную декларацию об усилении цифровой защиты детей и молодежи, заявив, среди прочего, о необходимости более жесткого... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:49+0300

2026-10-27T11:49+0300

2026-10-27T11:49+0300

мировая экономика

северная европа

дания

гренландия

урсула фон дер ляйен

ек

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны Северной Европы подписали совместную декларацию об усилении цифровой защиты детей и молодежи, заявив, среди прочего, о необходимости более жесткого регулирования технологических корпораций и возрастного порога для доступа к соцсетям. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила запретить доступ детей в возрасте до 13 лет к соцсетям. "Главы правительств Дании, Гренландии, Фарерских островов, Швеции, Норвегии, Финляндии, Аландских островов и Исландии сегодня присоединяются к совместной декларации "Мариенборгский манифест", который призван усилить цифровую защиту детей и молодежи онлайн", - говорится в пресс-релизе на сайте канцелярии датского премьера Метте Фредериксен. Согласно публикации, лидеры признали необходимость более жесткого регулирования технологических корпораций, возрастного ограничения для доступа к соцсетям, а также запрета на использование частных "умных" устройств в школах. "Подписывая сегодня этот манифест, мы, Северная Европа, вместе противостоим силе технологических корпораций ради развития наших детей", - заявила Фредериксен, ее слова приводятся в пресс-релизе. В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании.

северная европа

дания

гренландия

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мировая экономика, северная европа, дания, гренландия, урсула фон дер ляйен, ек