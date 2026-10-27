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ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника
ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника - 27.10.2026, ПРАЙМ
ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника, включая... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:37+0300
2026-10-27T12:40+0300
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника, включая структуры ГК "Эфко", "Благо", "Содружество" и "Астон", сообщила пресс-служба ведомства. "Служба проверит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора", - говорится в сообщении. По данным ведомства, проверочные мероприятия проходят в отношении АО "УК Эфко", ООО "Эфко-Поволжье", ООО "ЗК Эфко-Юг", ООО "Благо-Верхняя Хава", ООО "УК Благо", АО "Казанский жировой комбинат", ООО ТД "Содружество", АО "Астон" и ООО "УК Астон". Осмотры уже проведены в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. В ведомстве также отметили, что сотрудники ООО ТД "Содружество" многократно препятствовали проведению проверки. ФАС напомнила, что за воспрепятствование мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 млн рублей.
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МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
12:37 27.10.2026 (обновлено: 12:40 27.10.2026)
 
ФАС проводит антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника

ФАС проводит внеплановые проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении девяти переработчиков семян подсолнечника, включая структуры ГК "Эфко", "Благо", "Содружество" и "Астон", сообщила пресс-служба ведомства.
"Служба проверит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, проверочные мероприятия проходят в отношении АО "УК Эфко", ООО "Эфко-Поволжье", ООО "ЗК Эфко-Юг", ООО "Благо-Верхняя Хава", ООО "УК Благо", АО "Казанский жировой комбинат", ООО ТД "Содружество", АО "Астон" и ООО "УК Астон". Осмотры уже проведены в девяти компаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани.
В ведомстве также отметили, что сотрудники ООО ТД "Содружество" многократно препятствовали проведению проверки. ФАС напомнила, что за воспрепятствование мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 млн рублей.
 
МОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОД
 
 
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