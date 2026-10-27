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Ford отзывает почти 42 тысячи автомобилей в США

Ford отзывает почти 42 тысячи автомобилей в США - 27.10.2026, ПРАЙМ

Ford отзывает почти 42 тысячи автомобилей в США

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи автомобилей в связи с риском появления ряда различных неисправностей, которые... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:30+0300

2026-10-27T11:30+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи автомобилей в связи с риском появления ряда различных неисправностей, которые могут привести к аварии, следует из двух сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). В одном из сообщений указано, что отзыву подлежат 30 123 автомобиля моделей F-150 F-150, 2026 F-250, F-350 SD и F-450 SD. Поясняется, что неисправность троса задней двери может привести к тому, что она опустится на задний бампер, что повышает риск получения травм. Согласно другому документу, отзываются 11 623 автомобиля модели Nautilus Hybrid 2026-2027 годов выпуска и Corsair Hybrid 2027 года. Поясняется, что из-за коррозии на печатной плате привода фиксатора парковочного положения коробки передач автомобиль во время движения может неожиданно переключиться на нейтральную передачу, что может привести к внезапной потере тяги и повышает риск ДТП. Таким образом, суммарно отзыву подлежат 41 746 автомобилей. NHTSA сообщает, что устранение поломок, при необходимости, будет произведено дилерами бесплатно, владельцам автомобилей позже будут разосланы письма с предупреждением. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.

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