https://1prime.ru/20261027/fseg--874660822.html
Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве
Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве
Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице, передает... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:31+0300
2026-10-27T17:31+0300
2026-10-27T17:31+0300
газ
иран
катар
экваториальная гвинея
владимир путин
масуд пезешкиан
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660822.jpg?1793111466
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли под председательством президента России Владимира Путина. В пленарном заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тами бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир представлен на уровне премьера, другие страны направили своих профильных министров. По итогам пленарного заседания главы делегаций приняли Московскую декларацию восьмого саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
иран
катар
экваториальная гвинея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, иран, катар, экваториальная гвинея, владимир путин, масуд пезешкиан, фсэг
Газ, ИРАН, КАТАР, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ФСЭГ
Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве
Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита организации