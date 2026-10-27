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Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве

Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ

Лидеры стран ФСЭГ приняли Московскую декларацию на полях саммита в Москве

Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице, передает... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:31+0300

2026-10-27T17:31+0300

2026-10-27T17:31+0300

газ

иран

катар

экваториальная гвинея

владимир путин

масуд пезешкиан

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли под председательством президента России Владимира Путина. В пленарном заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тами бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир представлен на уровне премьера, другие страны направили своих профильных министров. По итогам пленарного заседания главы делегаций приняли Московскую декларацию восьмого саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

иран

катар

экваториальная гвинея

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, иран, катар, экваториальная гвинея, владимир путин, масуд пезешкиан, фсэг