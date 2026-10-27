https://1prime.ru/20261027/fseg-874659441.html

ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками

ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - 27.10.2026, ПРАЙМ

ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на следующем этапе развития должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - правительствами стран и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:05+0300

2026-10-27T17:05+0300

2026-10-27T17:05+0300

газ

алжир

боливия

египет

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874659441.jpg?1793109939

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на следующем этапе развития должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - правительствами стран и представителями бизнеса - для формирования энергетической политики, где будет учтена стратегическая роль газа, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила, выступая на пленарной сессии восьмого саммита. "Очевидно, что следующий этап развития ФСЭГ должен быть еще более амбициозным. ФСЭГ должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми глобальными, региональными и национальными участниками для того, чтобы сформировать направление энергетической политики, где будет обеспечена стратегическая роль природного газа в энергетическом балансе", - сказал он. Для того, чтобы достичь этого, необходимо общаться с правительствами стран, частным сектором и гражданским населением, отметил Мшелбила. "Мы намерены создать или расширить уже существующие платформы для того, чтобы реализовать эту цель", - уточнил он. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправные члены ФСЭГ - Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

алжир

боливия

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, алжир, боливия, египет, фсэг