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ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками
ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - 27.10.2026, ПРАЙМ
ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками
Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на следующем этапе развития должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - правительствами стран и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:05+0300
2026-10-27T17:05+0300
газ
алжир
боливия
египет
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на следующем этапе развития должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - правительствами стран и представителями бизнеса - для формирования энергетической политики, где будет учтена стратегическая роль газа, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила, выступая на пленарной сессии восьмого саммита. "Очевидно, что следующий этап развития ФСЭГ должен быть еще более амбициозным. ФСЭГ должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми глобальными, региональными и национальными участниками для того, чтобы сформировать направление энергетической политики, где будет обеспечена стратегическая роль природного газа в энергетическом балансе", - сказал он. Для того, чтобы достичь этого, необходимо общаться с правительствами стран, частным сектором и гражданским населением, отметил Мшелбила. "Мы намерены создать или расширить уже существующие платформы для того, чтобы реализовать эту цель", - уточнил он. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправные члены ФСЭГ - Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, алжир, боливия, египет, фсэг
Газ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, ФСЭГ
17:05 27.10.2026
 
ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками

Мшелбила: ФСЭГ должен напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) на следующем этапе развития должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми игроками - правительствами стран и представителями бизнеса - для формирования энергетической политики, где будет учтена стратегическая роль газа, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила, выступая на пленарной сессии восьмого саммита.
"Очевидно, что следующий этап развития ФСЭГ должен быть еще более амбициозным. ФСЭГ должен начать напрямую взаимодействовать с ключевыми глобальными, региональными и национальными участниками для того, чтобы сформировать направление энергетической политики, где будет обеспечена стратегическая роль природного газа в энергетическом балансе", - сказал он.
Для того, чтобы достичь этого, необходимо общаться с правительствами стран, частным сектором и гражданским населением, отметил Мшелбила.
"Мы намерены создать или расширить уже существующие платформы для того, чтобы реализовать эту цель", - уточнил он.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправные члены ФСЭГ - Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
ГазАЛЖИРБОЛИВИЯЕГИПЕТФСЭГ
 
 
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