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ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию
ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию - 27.10.2026, ПРАЙМ
ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию
Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) настроен на конструктивный диалог с ЕС по вопросу углеродного регулирования, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:36+0300
2026-10-27T17:36+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) настроен на конструктивный диалог с ЕС по вопросу углеродного регулирования, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила. Как отметил Мшелбила, углеродное регулирование ставит перед странами-производителями газа вопросы экстерриториальных последствий подобных мер, а также пропорциональности затрат на соблюдение требований. "Эти опасения для нас не новы. 27-я министерская встреча ФСЭГ официально выразила глубокую обеспокоенность по поводу этих мер и учредила специальную рабочую группу по вопросу Директивы о должной осмотрительности в области устойчивого развития (CSDDD) и механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) в ЕС. И мы работали над этим как группа. Наша цель - не конфронтация, а конструктивное сотрудничество", - сказал он в ходе пленарной сессии на саммите форума в Москве. Страны-члены ОПЕК инвестируют в эффективную энергетическую политику и сокращение выброса метана, отметил он. "Мы занимаемся не лозунгами, а данными, экономическим анализом, технической экспертизой и конструктивным диалогом. Мы делали это на различных уровнях, включая высшие уровни ЕС по этому вопросу. Мы рады видеть, что есть определенные подвижки в этом направлении со стороны ЕС", - добавил он. В середине июля Россия обратилась в ВТО с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора в отношении пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС. Как заявили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм используется с целью ограничения доступа на рынок для конкурентной импортной продукции. Пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС (Carbon border adjustment mechanism) предполагает покупку сертификатов импортерами продукции, производство которой и внутри самого ЕС было бы сопряжено с существенными выбросами парниковых газов. По мнению РФ, механизм также представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям Евросоюза. Как отметили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм нарушает ряд базовых правил Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), среди которых режим наибольшего благоприятствования, уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов, запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта, транспарентность и так далее.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
газ, москва, ес, фсэг, вто
Газ, МОСКВА, ЕС, ФСЭГ, ВТО
17:36 27.10.2026
 
ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию

ФСЭГ настроена на конструктивный диалог с ЕС по углеродному регулированию

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) настроен на конструктивный диалог с ЕС по вопросу углеродного регулирования, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила.
Как отметил Мшелбила, углеродное регулирование ставит перед странами-производителями газа вопросы экстерриториальных последствий подобных мер, а также пропорциональности затрат на соблюдение требований.
"Эти опасения для нас не новы. 27-я министерская встреча ФСЭГ официально выразила глубокую обеспокоенность по поводу этих мер и учредила специальную рабочую группу по вопросу Директивы о должной осмотрительности в области устойчивого развития (CSDDD) и механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) в ЕС. И мы работали над этим как группа. Наша цель - не конфронтация, а конструктивное сотрудничество", - сказал он в ходе пленарной сессии на саммите форума в Москве.
Страны-члены ОПЕК инвестируют в эффективную энергетическую политику и сокращение выброса метана, отметил он.
"Мы занимаемся не лозунгами, а данными, экономическим анализом, технической экспертизой и конструктивным диалогом. Мы делали это на различных уровнях, включая высшие уровни ЕС по этому вопросу. Мы рады видеть, что есть определенные подвижки в этом направлении со стороны ЕС", - добавил он.
В середине июля Россия обратилась в ВТО с запросом об учреждении третейской группы для разрешения спора в отношении пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС. Как заявили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм используется с целью ограничения доступа на рынок для конкурентной импортной продукции.
Пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС (Carbon border adjustment mechanism) предполагает покупку сертификатов импортерами продукции, производство которой и внутри самого ЕС было бы сопряжено с существенными выбросами парниковых газов.
По мнению РФ, механизм также представляет собой пример злоупотреблений ЕС "зеленой повесткой" для создания искусственных конкурентных преимуществ производителям Евросоюза. Как отметили в Минэкономразвития России, по мнению РФ, механизм нарушает ряд базовых правил Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), среди которых режим наибольшего благоприятствования, уровень связывания таможенных пошлин и иных сборов, запрет на введение количественных ограничений в отношении импорта, транспарентность и так далее.
 
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