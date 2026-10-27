https://1prime.ru/20261027/fseg-874665306.html

Участники Форума стран-экспортеров газа выступили за внедрение ИИ

Участники Форума стран-экспортеров газа выступили за внедрение ИИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Участники Форума стран-экспортеров газа выступили за внедрение ИИ

Участники Форума стран-экспортеров газа приняли Московскую декларацию восьмого саммита, в которой отразили отношение к санкциям, технологиям, инвестициям и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:46+0300

2026-10-27T18:46+0300

2026-10-27T18:46+0300

газ

россия

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа приняли Московскую декларацию восьмого саммита, в которой отразили отношение к санкциям, технологиям, инвестициям и ситуации на Ближнем Востоке. Текст документа опубликован на сайте Кремля.ФСЭГ выразил "решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН". Кроме того, участники форума выразили "глубокую обеспокоенность воздействием тарифных мер, которые могут препятствовать эффективному функционированию рынков, обеспечению надежных поставок энергии и движению инвестиционных потоков".В декларации зафиксирована "глубокая обеспокоенность в связи с неблагоприятным влиянием геополитических событий, в особенности на Ближнем Востоке, на стабильность, безопасность и устойчивость мирового газового рынка".Страны ФСЭГ призвали "к стратегическому внедрению в газовой отрасли полного спектра современных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, в целях повышения операционной эффективности, минимизации воздействия на окружающую среду и снижения производственных затрат". Отдельно заявлено о намерении "углублять научно-техническое сотрудничество… через обмен информацией, инновации, передачу технологий, распространение передового опыта и подготовку кадров в рамках Научно-исследовательского института газа ФСЭГ в целях укрепления коллективного технологического суверенитета".Участники намерены "укреплять сотрудничество… в вопросах обеспечения бесперебойности глобальных цепочек поставок газа, поддержания свободы судоходства и беспрепятственного осуществления коммерческих операций, защиты критической газовой инфраструктуры, включая производственные объекты, трубопроводы и суда для перевозки сжиженного природного газа". Также декларация призывает "к диверсификации маршрутов торговли природным газом и его логистики по морским и сухопутным коридорам, в том числе путем развития и признания региональных газовых хабов и транзитной инфраструктуры".ФСЭГ призывает "к обеспечению создания справедливой стоимости природного газа, в частности, через использование долгосрочных контрактов и диверсифицированных механизмов ценообразования".Участники намерены "укреплять экологическое лидерство природного газа путем продвижения широкомасштабных стратегий, таких как декарбонизация газовой отрасли за счет ускоренного внедрения технологий улавливания, использования и хранения углекислого газа и наращивания производства "голубого" водорода". Также заявлено о намерении "активизировать взаимодействие с межправительственными организациями, включая ООН… для отстаивания признания природного газа устойчивым низкоуглеродным источником энергии".Декларация призывает продвигать "прагматичный, справедливый и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике… при полном соблюдении принципа технологической нейтральности" и "способствовать эффективному диалогу и стратегическому партнерству… гарантирования открытого, прозрачного и недискриминационного доступа к конкретным рынкам природного газа". Кроме того, страны ФСЭГ признают "ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах" и подтверждают "приверженность… развитию национальной ресурсной базы в целях усиления своей роли в качестве надежных поставщиков природного газа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия