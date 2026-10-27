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Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером снижаются почти на 1% - до 1114 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T22:26+0300

2026-10-27T22:26+0300

2026-10-27T22:26+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером снижаются почти на 1% - до 1114 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1101 доллар (-1,7%). Ценовой минимум на данный момент составляет 1079,3 доллара (-3,6%), ценовой максимум - 1119,3 доллара (-0,1%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 1113,6 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1119,9 доллара за тысячу кубометров. В понедельник цены на газ в Европе впервые с 21 декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice