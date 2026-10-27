https://1prime.ru/20261027/gaz-874671805.html
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%
Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером снижаются почти на 1% - до 1114 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T22:26+0300
2026-10-27T22:26+0300
2026-10-27T22:26+0300
газ
европа
нидерланды
ближний восток
ice
https://img.cdn1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером снижаются почти на 1% - до 1114 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1101 доллар (-1,7%). Ценовой минимум на данный момент составляет 1079,3 доллара (-3,6%), ценовой максимум - 1119,3 доллара (-0,1%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 1113,6 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1119,9 доллара за тысячу кубометров. В понедельник цены на газ в Европе впервые с 21 декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 1%
ICE: цены на газ в Европе снижаются почти на 1%, до 1114 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером снижаются почти на 1% - до 1114 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 1101 доллар (-1,7%). Ценовой минимум на данный момент составляет 1079,3 доллара (-3,6%), ценовой максимум - 1119,3 доллара (-0,1%). По состоянию на 22.02 мск показатель составлял 1113,6 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1119,9 доллара за тысячу кубометров.
В понедельник цены на газ в Европе впервые с 21 декабря 2022 года превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке
привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.