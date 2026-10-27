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"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений
"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений
"Газпром межрегионгаз", структура "Газпрома", за прошедшую неделю подключил к газу рекордное количество домовладений - 8,7 тысячи, а за месяц - более 30 тысяч,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
газ
владимир путин
газпром
газпром межрегионгаз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657854.jpg?1793108469
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз", структура "Газпрома", за прошедшую неделю подключил к газу рекордное количество домовладений - 8,7 тысячи, а за месяц - более 30 тысяч, сообщила компания. "За прошедшую неделю подключены рекордные 8,7 тысячи домовладений, а за месяц более 30 тысяч домовладений", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания наращивает темпы подключения домовладений в рамках президентской программы догазификации. Так, всего за время реализации программы к сетевому газу подключены 1,293 миллиона домовладений. В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.
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газ, владимир путин, газпром, газпром межрегионгаз
Газ, Владимир Путин, Газпром, Газпром межрегионгаз
16:41 27.10.2026
 
"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений

"Газпром межрегионгаз" за неделю подключил к газу рекордное количество домовладений

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз", структура "Газпрома", за прошедшую неделю подключил к газу рекордное количество домовладений - 8,7 тысячи, а за месяц - более 30 тысяч, сообщила компания.
"За прошедшую неделю подключены рекордные 8,7 тысячи домовладений, а за месяц более 30 тысяч домовладений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания наращивает темпы подключения домовладений в рамках президентской программы догазификации. Так, всего за время реализации программы к сетевому газу подключены 1,293 миллиона домовладений.
В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.
 
ГазВладимир ПутинГазпромГазпром межрегионгаз
 
 
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