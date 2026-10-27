https://1prime.ru/20261027/gazprom-874657854.html

"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений

"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром межрегионгаз" подключил к газу рекордное количество домовладений

"Газпром межрегионгаз", структура "Газпрома", за прошедшую неделю подключил к газу рекордное количество домовладений - 8,7 тысячи, а за месяц - более 30 тысяч,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

2026-10-27T16:41+0300

газ

владимир путин

газпром

газпром межрегионгаз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657854.jpg?1793108469

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Газпром межрегионгаз", структура "Газпрома", за прошедшую неделю подключил к газу рекордное количество домовладений - 8,7 тысячи, а за месяц - более 30 тысяч, сообщила компания. "За прошедшую неделю подключены рекордные 8,7 тысячи домовладений, а за месяц более 30 тысяч домовладений", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания наращивает темпы подключения домовладений в рамках президентской программы догазификации. Так, всего за время реализации программы к сетевому газу подключены 1,293 миллиона домовладений. В 2024 году в рамках указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить в ходе программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году и не 3 миллионов – к 2036 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, владимир путин, газпром, газпром межрегионгаз